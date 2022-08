ATE paró y mostró a una multitud en Neuquén: «Somos más de 20.000 Quintriqueo»

La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén concretó hoy el paro de 24 horas que había convocado por reclamos sectoriales y, principalmente, para mostrar fuerzas tras los enfrentamientos en San Martín de los Andes. Los afiliados convocaron a las 10 en la sede gremial y marcharon en una columna que se extendió más de diez cuadras, lo que interrumpió el tránsito en el centro. A esta medida se le sumó la protesta de Siprosapune en el monumento a San Martín.

El gremio había confirmado la medida anoche y convocó a una gran marcha provincial. Mediante un comunicado por las redes sociales, mencionaron como motivos de la movilización el reclamo por el pago de la promoción horizontal de salud «adeudada desde abril» y el pase a planta de trabajadores eventuales de Desarrollo Social.

También reclamaron la apertura del convenio colectivo de trabajo para educación, aunque el principal motor de la medida de fuerza fueron los enfrentamientos del 29 de julio en San Martín de los Andes.

Durante los discursos que dieron en el acto que se montó en Casa de Gobierno, insistieron con responsabilizar a la ATE Nacional de Julio Fuentes con los hechos de violencia y al intendente Carlos Saloniti. Ni el secretario general Carlos Quintriqueo ni ninguno de los delegados que tomó la palabra hizo mención ni repudiaron a Pedro Jofré, el militante de la «Verde y Blanca» que disparó un arma de fuego en pleno centro de la ciudad lacustre contra el reportero gráfico de RÍO NEGRO, Patricio Rodríguez, y su colega Federico Soto y que hirió a una empleada municipal.

Andrea Gatica y Carlos Quintriqueo, encabezando hoy la marcha. Foto: Yamil Regules.

La secretaria de Finanzas de ATE, Andrea Gatica, insistió con que hubo un ataque contra las trabajadoras que habían ido a manifestarse por el aguinaldo de una empleada. «Ese día las mujeres no vivimos en un sistema democrático, adentro de un Estado municipal salieron matones con barrotes, con martillos y la policía no hizo nada», cuestionó.

Durante el acto, el secretario general de Zapala, José «Memo» Sierraalta, cuestionó los retenes policiales que se montaron esta mañana en varios puntos de la provincia Cutral Co, Plaza Huincul y Senillosa, pero que finalmente no impidieron que los afiliados llegaran a la movilización.

También defendió a la conducción del sindicato y arengó: «Somos más de 20.000 Quintriqueo, lo van a tocar a él».

Quintriqueo: «Quieren personalizar en mí la pelea»

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, fue el último orador del acto y utilizó prácticamente todos sus minutos en cuestionar a la conducción del sindicato a nivel nacional por los hechos de violencia.

«Estamos acá por el reclamo de cada uno de lo sectores de trabajo, pero también estamos acá para repudiar la agresión que sufrieron nuestras compañeras. Acá los responsables tienen nombre y apellido: Carlos Saloniti y Julio Fuentes», afirmó.

El dirigente no repudió la acción del tirador Pedro Jofré, quien quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio contra tres personas, ni condenó que un militante de su agrupación haya asistido a la misma movilización en San Martín con un arma calibre .32.

«Julio Fuentes repudia la violencia. ¿Desde cuándo el pato le tira a la escopeta? La verdad que quienes militamos muchos años con él, también sufrimos las malas decisiones que tomaba y muchos compañeros tuvieron que padecer estando presos o prófugos por culpa de su violencia», dijo en cambio.

Aseguró que al dirigente nacional «lo que le importa es la caja» y reconoció que ATE tiene «un superávit de 800 millones de pesos porque administramos a conciencia». También consideró que «ellos quieren personalizarla en mí a la pelea, pero la disputa es con todos». «Los periodistas me preguntaban si me protegió el gobierno. A mí me protegen los trabajadores que militan todos los días conmigo», afirmó.

«El año que viene son las elecciones. Decirle a Julio Fuentes que por favor se presente. Lo espero en las urnas, que no sea cagón y que no mande a un cuatro de copas. Que dispute en el territorio y ahí ustedes, que son los soberanos, van a ser quienes resuelvan quién conduce esta organización», concluyó.

Siprosapune protesta por la ley de carrera profesional

El Sindicato de Profesionales de la Salud Publica de Neuquén también está de paro y se manifestó como todas las semanas por la ley de carrera profesional.

Esta vez concentraron a las 10:30 en el monumento a San Martín y comunicaron que será una jornada con asambleas y actividades en toda la provincia.