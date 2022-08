Médicos de Neuquén acusaron al gobierno de hacer arreglos que benefician a los privados

El sindicato de profesionales de la salud pública (Siprosapune) apuntó contra el gobierno de Neuquén y lo acusó de hacer arreglos, pagando para que profesionales del sector privado trabajen por módulos en el sistema público. Desde el gremio manifestaron que contratan médicos sin formación, debilitando los hospitales y centros de salud.

En declaraciones a Vos A Diario, por RN Radio, el secretario general del Siprosapune, Juan Ferrari afirmó: «se vienen haciendo políticas que tienden a debilitar lo público, gratuito, universal y de calidad, para favorecer lo privado”. Aseguró que pretenden contratar trabajadores del privado “por muchos millones” para trabajar por módulos, “dejando en manos de la salud publica todo lo que no sea rentable y de menor calidad”.

Ferrari señaló que el objetivo de los privados, más allá de la atención de la salud, es el de ser rentables y obtener ganancias. “El único sistema que funciona interrelacionándose entre hospitales y centros de salud con redes de derivación es el sistema público”, agregó.

El profesional comentó la situación que atraviesan los hospitales de la provincia, donde hay pocos especialistas. Informó que se van por las malas condiciones, “hay muchos menos en calidad y cantidad”, declaró.

En este contexto, el ministerio de Salud de Neuquén desarrolló una nueva propuesta para médicos que «se desempeñan en el Sistema de Salud y no hayan realizado una formación de posgrado en alguna especialidad». La idea cuenta con siete cursos académicos consecutivos y seis prácticos, realizándose en un periodo de entre 18 a 24 meses.

La nueva iniciativa generó un gran descontento en el sindicato, “quieren equiparar capacitaciones o cursos con la formación de cuatro años intensiva de una residencia”, planteó Ferrari. Indicó que se le está diciendo a la población que “en el mejor sistema de salud público del país puede ser atendido por gente que dice que especialista y en muchos casos no lo es”. Como sucede en el hospital Bouquet Roldan, dijo, que «está haciendo guardias de psiquiatría gente que no tiene formación ni residencia en la especialidad».

El conflicto con ATE y el gobierno por las paritarias

En 2018, cuando se aprobó el convenio de Salud, los profesionales cuestionaron no haber sido parte del proceso y desde Gobierno respondieron que no les correspondía por no tener la personería gremial. Entonces los profesionales presentaron un proyecto de ley de carrera profesional.

El secretario general de Siprosapune indicó que el reclamo parece no tener interés ni respuestas, “se le niega desde el Gobierno y desde estos sindicatos la participación en discusiones salariales y de cuestiones laborales en salud”, manifestó.

“Hay un gremio que está alineado con el gobierno, ATE, que cogobierna esta provincia y el ministerio de Salud, que decide excluirnos”, expresó Ferrari. “Estamos favor de la libre agremiación y representatividad gremial, y que se permita con ese derecho la discusión y participación para defender la salud pública”, agregó.

Mencionó que el único llamado y contacto que tuvieron con el ministerio fue la invitación a comunicar a los asesores los cambios que desean en las paritarias. “Quieren que ellos vayan y mencionen lo que le digamos, en vez de que Siprosapune participe como una pata más de la paritaria”, finalizó.

