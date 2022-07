Por «persecución sindical», denunciaron a la directora del hospital de Cervantes

La directora del hospital de Cervantes, Silvia Fernández, fue denunciada por “hostigamiento y persecución sindical”, ante las autoridades del Ministerio de Salud de Río Negro por parte de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur).

El documento había sido elevado hace casi un mes, con fecha del 13 de junio y con el sello de la asociación nucleada en Fesprosa a nivel nacional.

Referentes de Asspur, quienes pidieron reserva de su identidad, explicaron que el puntapié de la denuncia fue una nota firmada por la directora del hospital a sus pares de otros nosocomios (Roca, Chichinales y Allen) en la que expresaba su voluntad de no recibir “a ningún profesional médico que estuviera adherido a medidas de fuerza para cubrir guardias”.

Esto esta enmarcado en “actas acuerdo” entre hospitales de la zona que habilitan a “intercambiar” médicos para cubrir guardias y así garantizar el servicio de salud. “Este es el caso del hospital de Cervantes, que tenía un acta acuerdo mediante el cual podía recibir personal del hospital de Roca, de Chichinales, de Allen, para cubrir las guardias”, explicaron.

Según comentaron desde la parte denunciante, luego de la denuncia se le inició un sumario administrativo que hoy no habilitaría a la titular a firmar ni dictar resoluciones sobre el tema guardias y que ellos mismos habìan sido informados verbalmente sobre esta definición.

No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Salud de Río Negro, manifiestan lo contrario, que no hay sumario y que la denuncia no amerita el inicio de un trámite como ese.

RIO NEGRO se contactó con la funcionaria en cuestión, quien aseguró que no iba a hacer declaraciones públicas y que evaluaría iniciar acciones contra las autoridades de la organización.

Además de la denuncia, desde Asspur difundieron un flyer en las últimas horas, a la par de la denuncia en el que hablaron de “chantaje y extorsión”. En el también puntualizan sobre la pertenencia orgánica de la funcionaria, como parte del partido “Juntos Somos Río Negro”.

Cabe recordar que Asspur es la organización de trabajadores de la salud que está en vías de formación y legalización sindical; y que viene realizando medidas de fuerza con paros y cortes de ruta hace varios meses por la recomposición salarial.

En el mismo sentido ya anunciaron huelgas para este martes y miércoles 12 y 13 de julio en distintos hospitales de la provincia.

«Hostigamiento y persecución»

«La nota firmada por la directora, lo que pone en evidencia es un claro hostigamiento y persecución a quienes están adhiriendo a medidas de fuerza, de alguna manera está condicionando la posibilidad de acceder a las guardias por el solo hecho de estar reclamando salarios o condiciones laborales, eso generó que se hiciera la denuncia”, analizaron desde Asspur.

“La denuncia tiene que ver con que se está vulnerando un acta acuerdo, que se está persiguiendo a profesionales que han resuelto tomar medidas de fuerza y se está poniendo en riesgo la salud de la comunidad” expresaron los voceros del gremio.

Además, comentaron que no es el único caso y hay “muchas situaciones de persecución y hostigamiento hacia trabajadores”, aunque en este caso, Fernández no solo habría verbalizado esa actitud sobre que la habría «formalizado», según indicaron.