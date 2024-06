Protesta sobre Ruta Chica: manifestación de Unter en el Puente 83 este viernes

El gremio docente Unter llevará adelante una protesta en la zona del Puente 83, sobre Ruta Chica, este viernes. El reclamo surge a partir de no recibir una «propuesta seria a las exigencias salariales» por parte del Ministerio de Educación. Unter definió un paro de 24 horas para este viernes y adelantó medidas de fuerza para la semana próxima, mientras tanto el gobierno de Río Negro intimó al gremio para que suspenda el paro de este viernes. La protesta comenzará a las 11 y será bajo la modalidad de «volanteada».

Escuchá a Gustavo Cifuentes, referente de Unter, en RÍO NEGRO RADIO:

El gremio docente Unter exige «una propuesta salarial en sumas remunerativas que no nos dejen bajo la línea de pobreza, continuar con la exigencia de la recomposición salarial de los cargos testigos y el pase al básico los 30 mil pesos que el gobierno prometió meses atras».

El referente del gremio, Gustavo Cifuentes, dijo a RÍO NEGRO RADIO: «La paciencia tiene un limite, sobre todo cuando no se respetan las negociaciones. No nos queda otra que implementar medidas de fuerza, después entremos en el terreno de la legalidad o no legalidad, eso es cuestión política de apriete ante el conocimiento de los compañeros que se adhieren al paro. Tenemos casi un 100% de adhesión pese a los anuncios que hizo el gobierno».

Ante esto, Unter anunció un paro de 24 horas para este viernes, al igual que una manifestación que realizarán sobre Ruta Chica a la altura de Puente 83. Será a partir de las 11, allí los docentes entregarán panfletos para visibilizar su reclamo.

Además, aclararon que de no recibir una convocatoria a paritarias retomarán el paro el miércoles de la semana que viene. No descartan endurecer las medidas de fuerza.

«Queremos discutir pero en un ámbito que se plantee como negociación. Tuvimos dos instancias de paritarias frutadas, en la última retrocedieron la suma fija. Esto perjudica la escala salarial, repercutiendo también en los salarios de los jubilados», dijo Unter.

El gobierno de Río Negro intimó a Unter para que suspenda el paro de este viernes: «Afecta el derecho a la educación»

Desde la Secretaría de Trabajo emitieron un comunicando solicitando al gremio Unter a «abstenerse de llevar a cabo el paro total de actividades» que se programó para el viernes. En este sentido señalaron que «cualquier medida de acción directa debe ser comunicada con una antelación de 48 horas», eso en pos de formalizar instancias de conciliación y aseguraron que los requisitos «no fueron cumplidos por la organización gremial».

«El Decreto Reglamentario N° 302/18 exige que la notificación de medidas de acción directa contenga detalles específicos sobre las mismas, algo que UNTER no ha presentado, lo que podría llevar a la declaración de ilegalidad del paro y la aplicación de sanciones», detallaron en el escrito emitido. Asimismo la Secretaría de Trabajo comunicó que decidieron intimar al gremio a suspender las medidas anunciadas para el 14 de junio, «bajo apercibimiento de declarar su ilegalidad y aplicar las sanciones pertinentes, incluido el inicio de un sumario administrativo de multa conforme a la Ley N° 5255″.

La misma resolución también incita a Unter a «actuar con buena fe y predisposición» para lograr una solución y «contribuir a la paz social». Según comunicaron la notificación se envió tanto a Unter como al Ministerio de Educación para que se cumpla con la normativa.