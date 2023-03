Sindicato gastronómico se queja de la “mano blanda” con los empleadores y pide cambio de la ley

La actividad hotelera y gastronómica de esta ciudad vivió una gran temporada de verano, pero aun así son muchas las irregularidades laborales que acumula el sector, según subrayaron desde el sindicato Uthgra, cuya conducción impulsa un cambio en la ley provincial para “agilizar” los expedientes y la imposición de multas.

El secretario general de Uthgra, Nelson Rasini, dijo que las inspecciones del ministerio de Trabajo se intensificaron, tal como habían reclamado, pero eso no redunda en los cambios que esperan los trabajadores, porque las infracciones de las empresas no son remediadas, y las eventuales sanciones se pierden en laberintos burocráticos y no llegan hasta varios meses después.

La delegada local del ministerio de Trabajo, Yanina Sánchez, dijo que los procedimientos están reglados y no se pueden alterar los plazos. La imputación de una sobrecarga laboral o un trabajador mal registrado, por ejemplo, le da derecho a la empresa a tomarse cinco días hábiles para efectuar su descargo.

Señaló que “cada expediente debe contemplar la incorporación de prueba” y que, en relación a los tiempos, no siempre se cumplen las expectativas de los sindicatos. Aunque subrayó que Trabajo desplegó este año un amplio operativo de fiscalización en el rubro gastronómico, del que participaron 20 inspectores “de afuera”, sumados al equipo estable de la delegación.

“No me parece que no se esté dando respuesta, porque apenas tomamos nota de una falta yo llamo a audiencia -dijo Sánchez-. Pero sé que el sindicato está promoviendo un cambio de la ley para agilizar los plazos”.

Reconoció que las demoras tienen que ver en parte con el trámite en soporte papel, que impide avanzar con más celeridad. Dijo que la Justicia, por ejemplo, funciona de otro modo porque impusieron el “expediente digitalizado” y lo ideal sería que el ministerio de Trabajo adopte la misma herramienta.

También encuentran un cuello de botella en las notificaciones. Suele ocurrir, dijo Sánchez, que los empleadores citados por una irregularidad exijan recibir la notificación fehaciente en el domicilio y cuestionan la notificación virtual. Una solución sería firmar un convenio con la Justicia, que tiene un cuerpo de notificadores y podrían cumpir la misma tarea para la autoridad laboral.

Rasini dijo que como sindicato no les interesa la imposición de multas, que en muchos casos son asumidas por los empresarios como un costo menor, “y además les llegan a los 120 ó 150 días, cuando ya pasó la temporada”.

Destacó que la gran mayoría de los establecimientos “están siempre llenos y trabajan sin parar”, pero no amplían sus dotaciones de personal ni cumplen con el convenio colectivo.

Señaló como un caso típico la contratación de empleados “eventuales” en lugar de “temporarios”, porque les resulta más barato y pueden llamarlos solo por un par de jornadas, con un costo salarial mucho menor. Dijo que el hotel Llao Llao trabajó este verano “con 58 contratos eventuales, que le sacan trabajo al temporario”.

Otro caso sería el hotel Edelweiss, también de alta categoría, que cambió de dueños y hoy trabaja con un tercio de los empleados que tenía en años anteriores.

Otra falta habitual en hoteles, cervecerías y restoranes es el llamado empleo “en gris”, es decir que declaran contratos laborales solo por una jornada parcial de cuatro horas, cuando el trabajador cumple jornada completa y cobra el resto de sus haberes en negro.

Rasini anticipó que la Utghra prepara una denuncia pública sobre este tema, “con datos documentados”. Insistió en que las multas llegan tarde “y no solucionan el tema de fondo”, por eso piden que cambie la ley.

Sánchez negó que exista una laxitud en el sistema de sanciones. Aseguró que cuando detectan una falta grave actúan de inmediato y no se escudan en los tiempos administrativos. Señaló por ejemplo que Trabajo tiene facultad para imponer clausuras. Pero en esta temporada sólo fueron aplicadas en obras en construcción, En gastronomía no hubo casos de clausura, aunque sí impusieron “suspensión de sectores” a algún establecimiento en infracción.