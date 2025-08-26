Trabajadores estatales en situación de calle en Chubut: la fuerte denuncia de ATE en Puerto Madryn

Este miércoles el gremio ATE de Puerto Madryn confirmó un paro en el sector de Salud para este miércoles. En conferencia de prensa, el secretario general Roberto Cabeda apuntó contra la falta de paritarias y confirmó que una trabajadora estatal está en situación de calle porque con su sueldo no puede pagar el alquiler.

“Tenemos una compañera monotributista durmiendo en situación de calle porque su sueldo no le alcanza para pagar un alquiler”, indicó el dirigente gremial, según informó Patagonia News.

Cabeda apuntó contra la falta de paritarias desde septiembre de 2024 y afirmó que los actuales salarios lindan con «condiciones miserables».

En este sentido, sostuvo que el sector sanitario viene sosteniendo la atención con ingresos que «no cubren la canasta básica».

“Lo que buscamos es visibilizar la gravedad del ajuste: trabajadores estatales que deberían tener estabilidad hoy terminan en la calle”, concluyó Cabeda.

Qué pasa con el paro en Salud este miércoles en Puerto Madryn

El gremio confirmó un paro de 24 en el área de Salud para este miércoles, como así también la retención de servicios para los días siguientes. El medio Diario Jornada informó que desde ATE recriminaron el accionar de la Secretaría de Trabajo de Chubut por intentar desactivar la medida de fuerza.

Cabeda indicó que las presentaciones para poder realizar el paro fueron rechazadas y que la cartera laboral pidió que el secretario general de ATE Nación esté al tanto de la medida que presenta esta seccional de la provincia de Chubut.

«Sin ese consentimiento nos declaran ilegal la medida, lo cual es absolutamente ridículo«, manifestó el secretario.

Desde el sindicato apuntaron a sus afiliados que la medida de fuerza es «legítima» y agregaron que el Gobierno se había comprometido a una paritaria salarial para los primeros días de agosto: «Esto con la firma de la Secretaría de Trabajo, pero no ocurrió».

“Va a ser ya casi un año que no tenemos paritarias salariales. Como hemos tenido mucha paciencia todo este tiempo y estamos un poco ya cansados”, Laura Estigarribia, dirigente de ATE.