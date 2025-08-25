Nueva protesta en el centro de Neuquén: ATE reclama por la reactivación de la PIAP y «los puestos de trabajo»

Este martes 26 de agosto, la Seccional Senillosa-Arroyito-El Chocón, junto con la Junta Interna de ATE en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), realizarán una jornada de visibilización y protesta frente a la Casa de Gobierno de Neuquén.

La movilización comenzará a las 10 y tiene como objetivo principal exigir la reactivación de la PIAP y la defensa de los puestos de trabajo.

Los organizadores destacaron que esta medida forma parte de una serie de acciones directas para visibilizar la situación de la planta y la importancia de garantizar la continuidad laboral de quienes dependen de ella.

«Por la reactivación de la PIAP y la defensa de los puestos de trabajo», señalaron desde la Seccional en un comunicado oficial.

Sueldos y transporte: el reclamo de ATE por la situación de la PIAP en Neuquén

Jonatan Valenzuela, secretario del gremio y vocero del reclamo, había dicho en contacto con Diario RÍO NEGRO que el panorama era más que complicado para los trabajadores, a quienes se les había empezado a pagar el sueldo en cuotas.

Mencionó, además, la decisión de la empresa de recortar en un 80% los servicios de transporte a la PIAP, acción que calificó como «una reducción indirecta de personal».

Sostuvo que la principal expectativa del personal está puesta en un acuerdo que se firmó en mayo pasado con una empresa canadiense para la provisión de agua pesada. Aquel principio de entendimiento fue presentado por el Gobierno nacional como «un paso importante» para la CNEA y la provincia de Neuquén.