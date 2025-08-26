La nueva paritaria estatal en Río Negro será el próximo 8 de septiembre

Otra pre-paritaria de Weretilneck y Aguiar que concluyó con un llamado al Consejo de la Función Pública. Foto Gentileza.

La paritaria de la Función Pública será el lunes 8 de septiembre, donde el gobierno provincial retomará la negociación con ATE y UPCN, a partir de la finalización de la pauta junio-agosto.

Así se acordó en un encuentro en Buenos Aires entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE Nación, el rionegrino Rodolfo Aguiar.

Según trascendió, la charla abordó inicialmente la continuidad de la política salarial para los estatales. El último esquema consistió en sumas fijas en el trimestre junio-agosto. Se acordó que el 8 de septiembre se reunirá el Consejo de la Función Pública, aunque, inicialmente, la semana próxima, habrá encuentros sectoriales.

En cambio, Educación y Unter discuten por el período julio-septiembre, con una traza diferencial donde se combinan porcentajes y montos por antigüedad. Este lunes se cumplió otra paritaria y el ministerio ofreció un bono de 20.000 pesos, que el gremio rechazó.

ATE había insistido con regresar a la discusión después de que se conoció el índice de inflación, que llegó al 1,9% y el acumulado del año alcanzó el 17,3%.

Por su parte, Aguiar valoró seguir con la negociación en “un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público. Es muy importante -insistió- poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales”.

La propuesta trimestral de junio-agosto fue aceptada oportunamente por ATE mientras que UPCN la consideró “insuficiente”, que la semana pasada también había requerido volver a la paritaria del sector.

Esa pauta formalizada en la Función Pública consistió en el pago de un bono por única vez a fines de junio por 40.000 pesos y, posteriormente, se estableció una escala de subas con sumas fijas.

Los montos se fijaron por categoría y por agrupamiento, consistentes en 30.000, 35.000 y 40.000 pesos para julio. La tabla de liquidación de agosto será de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos.

En concreto, en los haberes de agosto, el personal comprendido en los regímenes de las leyes 1844 y 1904 tendrá incrementos entre los 50.000 y los 70.000 pesos, en relación a los pagos de junio.

Por su parte, Aguiar manifestó que “también deben ser convocadas las mesas de todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace tiempo”.

Puntualmente, se estima que esos encuentros con Salud y Educación se cumplirán la semana próxima, estimándose que saldrán aumentos en sus respectivos adicionales funcionales.

“Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo”, agregó.