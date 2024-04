El testimonio de una trabajadora a punto de jubilarse y la tensión en el INADI y la Secretaría de Trabajo por los despidos

En medio de las protestas de ATE en todo el país por los despidos en los organismos del Estado, se viralizó el crudo testimonio de una mujer. Se trata de una trabajadora despedida del INADI, con 15 años de desempeño, a poco de jubilarse y con certificado de discapacidad, brindó su crudo testimonio entre lágrimas. «Me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación», contó entre lágrimas. Destacó que en su legajo tenía los agradecimientos de todas las personas que benefició con sus gestiones.

Con la voz entrecortada, deunció ante los micrófonos que en vez de esperarla hasta jubilarse «me mandaron una notificación de que se me termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en un estado de precariedad total y encima la policía reprimiendo», denunció.

Durante la mañana, se registraron momentos de tensión tanto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) como en la Secretaría de Trabajo dsonde los trabajadores realizaron una protesta con retención de tareas por 14 contratados a los que desvincularon sin motivo.

Por esta mujer despedida del organismo, tras trabajar allí 15 años: "Me podrían haber esperado a que me jubilara. Me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación". pic.twitter.com/WXVs39pEl2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 3, 2024

Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del INADI, mientras que en la Secretaría de Trabajo de la Nación hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones del INADI intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes.

Parte del personal declaró que notificaron “casi 40 despidos” y que la policía, que estaba presente en el lugar, “tenía orden de reprimir”.

Muchos de los empleados se enteraron de su desvinculación en el mismo momento y otros recibieron, mediante correo electrónico institucional, la comunicación de la cesantía de sus contratos.

Con información de Noticias Argentinas