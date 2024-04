Trabajadores de Parques quieren involucrar a “toda la comunidad” en la defensa de las áreas protegidas

Los trabajadores del parque nacional Nahuel Huapi insistieron en su reclamo por la reincorporación de los contratados que fueron despedidos e iniciaron una campaña para sumar a la comunidad local a la lucha por la conservación de las áreas protegidas.

En una rueda de prensa realizada hoy en la puerta de la intendencia los delegados y referentes gremiales alertaron sobre la falta de conducción política en la Administración de Parques Nacionales y la profundización del ajuste, que dejaría sin cobertura varias de las tareas vitales del organismo.

“Sin trabajadores no hay rescates en senderos, sin trabajadores no hay cámpings de parques nacionales, no hay educación ambiental, no hay rescate de fauna accidentada, no hay información turística, no hay combate de incendios forestales, no hay áreas protegidas seguras”, decían los carteles que portaban una treintena de trabajadores.

El delegado de ATE en el parque, Marcelo Díaz, dijo que el objetivo es que “la comunidad se sume” al reclamo que manienen desde hace varias semanas porque “la defensa de los parques nacionales es también comprometerse con el presente y el futuro de las familias, de sus hijos”.

Con ese fin convocaron a un abrazo al parque Nahuel Huapi para el sábado 20 de abril a las 16. Aseguraron que la misma actividad se realizará en todo el país.

El alcance de las restricciones

El representante de los brigadistas de incendios Ariel Dáttoli aseguró que a pesar de la tarea clave que realizan el gobierno nacional decidió mantenerlos bajo contrato, sin continuidad asegurada, y con la aparente voluntad de asignarles otra vez contratos trimestrales para las temporadas de mayor riesgo de fuego, sin continuidad anual. Dijo que en junio se produciría otra fecha crucial, con el posible corte de varias contrataciones.

En todos los parques del país el gobierno aplicó el mes pasado 55 despidos, de los cuales 5 fueron aplicados en Bariloche, y uno de ellos fue revertido, informó el delegado de ATE.

Los trabajadores resaltaron la ausencia de una conducción política clara en la APN y señalaron que la designación de Cristian Larsen como presidente del organismo, que se conoció esta semana, no les brinda garantía alguna. Díaz dijo que se trata de un abogado sin experiencia en el tema, del que solo conocen sus antecedentes como miembro opositor en el directorio de la TV Pública.

Insistió en que la mayor preocupación que hoy los moviliza es el riesgo que corren sus fuentes laborales y también el virtual desmantelamiento de la estructura de protección de las áreas naturales.