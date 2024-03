Parques Nacionales: «Estamos en una total acefalía»

El Sindicato de Guardaparques de la República Argentina (Sigunara) denunció la falta de designación de autoridades en la Administración de Parques Nacionales a partir de la asunción del presidente Javier Milei y recalcó que «la acefalía» incide en el normal funcionamiento.

«Desde el 10 de diciembre no hay firma de resoluciones, no hay toma de decisiones a nivel nacional y esto también pasa en escalas inferiores. Hay intendentes de parques nacionales a quienes se les venció el plazo de designación y les dejaron de pagar sus sueldos. Otros tienen designaciones transitorias», explicó Antuel Sanchez, secretario general de Sigunara.

Recordó que históricamente, ante cada cambio de de gobierno, se renueva la cúpula de Parques Nacionales. «Lleva un tiempo lógico. Parques no suele ser una prioridad a nivel nacional a la hora de asignar funcionarios. Pero nunca nos pasó esto de estar tres meses sin siquiera tener una perspectiva«, indicó y aclaró que tampoco saben si el organismo continuará dependiendo de la Secretaría de Ambiente. «Ahora se está discutiendo si permanecemos en Ambiente o pasamos a depender de otro organismo. Años atrás, Parques dependió del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Ganadería. Hemos ido migrando por diferentes lugares. Lo más apropiado es depender de Ambiente», planteó.

Sanchez comentó que recientemente, un grupo de guardaparques culminó su formación en el Centro de Formación de Parques, pero está a la espera del nombramiento de autoridades para conocer su designación.

Por otro lado, preocupa la situación de 1200 trabajadores contratados (administrativos, técnicos y brigadistas de incendios forestales). «Tienen contrato hasta marzo y no hay ningún tipo de confirmación: no saben si se mantendrá la contratación anual, si habrá contratación trimestral o si la decisión es que no sigan. Hablamos de la mitad de la planta de Parques Nacionales en una situación de total incertidumbre. Al no haber ninguna autoridad, no hay certeza de lo que pase el primero de abril«, indicó Sanchez.

El dirigente gremial recordó que hasta los años 90, los guardaparques integraban la estructura jerárquica de Parques Nacionales. «Venimos trabajando fuerte en el directorio para recuperar la figura del guardaparque teniendo en cuenta su experiencia y el conocimiento del territorio. Queremos que se vuelva a poner en valor su figura y que haya personal idóneo de carrera en el esos cargos de tomas de decisiones«, destacó Sanchez y recalcó que muchas veces, se designan funcionarios que «nada entienden de conservación. Y nada entienden del funcionamiento de Parques Nacionales que tiene muchas leyes específicas. Muchos agentes del cuerpo de guardaparques están a la altura de las circunstancias».