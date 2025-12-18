Una multitud rechazó la reforma laboral de Milei en las calles de Bariloche

Una multitud marchó este jueves en Bariloche contra la reforma laboral del presidente Javier Milei. (Foto: Marcelo Martinez)

Una multitud salió este jueves a marchar por el centro de Bariloche para manifestar su repudio al proyecto de reforma laboral, que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso.

Las noticias que llegaban desde la Ciudad de Buenos Aires trajeron algo de alivio a los manifestantes, que imaginaron un escenario mucho peor con un tratamiento exprés del proyecto de reforma. El Gobierno nacional no logró avanzar como pretendía en el Senado.

Los gremios que convocaron a la movilización en Bariloche llamaron a los trabajadores a mantenerse en alerta y unidos para enfrentar el plan reformista de Milei.

El reclamo por mayores fondos para las personas con discapacidad se escuchó en la marcha en Bariloche. (Foto: Marcelo Martinez)

La Intersindical Bariloche, conformada por la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, asumieron el rol principal en la organización de la movilización, que partió desde Moreno y Onelli. Allí, fue el punto de encuentro a partir de las 17.

Las banderas de los partidos de izquierda flemeaban, mientras los militantes pedían a los gritos a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional. También, otras organizaciones sociales se sumaron a la convocatoria.

Al ritmo de los bombos y redoblantes, los manifestantes avanzaron en dirección al Centro Cívico. La marcha se extendió por alrededor de cinco cuadras, aunque no eran columnas compactas. Hubo muchas personas que no marcharon alineadas con los sindicatos.

Los manifestantes llegaron hasta la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y avanzaron hasta el Centro Cívico, donde se hizo el acto y se leyó un documento en contra de la reforma laboral.

Muchos jóvenes participaron de la movilización en Bariloche. (Foto: Marcelo Martinez)

"Mal llamada reforma laboral"

Los oradores expresaron su rechazo “a la mal llamada reforma laboral” y coincidieron al exhortar a los trabajadores a mantenerse unidos de cara a lo que se viene. “Sostenemos que la unidad debe estar por sobre todas las cosas”, afirmaron.

Dijeron que repudiaban la pretensión del Gobierno de Milei de avanzar sobre los derechos de los trabajadores. También, expresaron su solidaridad con la lucha de los jubilados que perciben jubilaciones de miseria y con las personas con discapacidad.

“Exigimos el respeto del artículo 14 Bis de la Constitución Nacional”, planteó una de las oradoras del acto, que se desarrolló en las escalinatas del acceso a la Intendencia.