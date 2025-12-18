Reforma laboral | La chicana de Patricia Bullrich a la CGT: “Gracias por sus palabras”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, le dedicó este jueves una chicana a la CGT después de la movilización que la central obrera hizo a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, al aclararles que “tomará en cuenta” sus palabras. Los detalles en esta nota.

Reforma laboral: la chicana de Patricia Bullrich a la CGT

“Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”, expresó Patricia Bullrich desde sus redes sociales en los momentos previos a la firma del dictamen de la reforma laboral, que se tratará el 10 de febrero 2026.

La CGT se movilizó este jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminará en un “paro nacional”.

El cosecretario general de la central, Octavio Arguello, sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” y le advirtió a los senadores que tengan “cuidado” con “lo que hacen” porque, dijo, el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

El referente sindical advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

NA