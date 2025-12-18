La CGT marchó contra la reforma laboral y anticipó un paro nacional: “Ojo con lo que hacen”

La CGT, junto a otros sindicatos y organizaciones, protestaron en rechazo al proyecto de reforma laboral que envió el Presidente Javier Milei al Congreso Nacional. Los detalles en esta nota.

La CGT protesta contra la reforma laboral

En el acto central, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ’70.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”. “Para que haya trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola.

“No podemos entregar nuestros derechos”, dijo— en la misma sintonía— Octavio Arguello, de la CGT. El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”.

“Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”, añadió el dirigente, ante el inminente debate del proyecto en el Senado.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral

Paralelamente, una serie de incidentes se registraron tras la finalización del acto de la CGT en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei. Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Más temprano, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó una adhesión al paro nacional que superaba “el 93%”, al que calificó como un acatamiento “récord” en todo el país, y anunció una movilización “multitudinaria” en contra del Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que la manifestación de la CGT “va a ser hacia la Plaza de Mayo” y afirmó que “ayer habló con sus líderes” y le dijeron que “ellos van a ir pacíficamente”. “Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas”, aseguró la exministra de Seguridad.

Con información de NA