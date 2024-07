Unter define sus expectativas para la paritaria en Río Negro: aumento en porcentaje y por cargo

La secretaria general de Unter Silvana Inostroza dijo que, para ser “superadora”, la nueva propuesta salarial que lleve el ministerio de Educación a la paritaria del próximo martes 16 deberá contener el blanqueo “inmediato” de los 30 mil pesos pendientes desde el año pasado, un aumento “remunerativo” de los salarios y que su aplicación sea “por cargo y no por agente”.

Esas condiciones no aparecían en las ofertas oficiales durante la negociación del mes pasado y precipitaron en dos paros de 48 horas del gremio docente, que tensaron al máximo la relación con el gobierno.

A poco de conocer la nueva convocatoria, Inostroza habló con diario RÍO NEGRO y reconoció que la reanudación de la paritaria es “sin duda” un paso adelante. “Lo estábamos esperando, el Gobierno dijo que con medidas de fuerza no negociaba y ahora no tenemos medidas -afirmó-. Pero mejor hubiera sido que convoque esta semana, porque la próxima deja menos margen para evaluar con los trabajadores, y se encima también con la liquidación de los haberes de julio”, que tiene el 22 como fecha tope.

Las escuelas rionegrinas ingresaron esta semana en un receso por 15 días y la vuelta a clases fue condicionada por el gremio a la reanudación de las negociaciones salariales. Inostroza dijo que tenían mandato para que el plenario de secretarios generales se reúna y profundice las medidas de fuerza si eso no ocurría.

Señaló que ahora revisarán ese plan y probablemente convoquen a un nuevo congreso provincial para evaluar la eventual propuesta que reciban el próximo martes.

Dijo que en ese pliego “tienen que estar sí o sí los 30 mil pesos” que el gobierno se había comprometido a incorporar como suma no remunerativa desde noviembre pasado y que ya le concedió, en dos cuotas (junio y julio), al resto de los estatales. “Para nosotros debería ser todo junto en los salarios de julio”, dijo la titular de Unter.

Sobre el nuevo aumento salarial señaló que esperan una suma “en porcentaje y remunerativa”, algo que desde diciembre hasta hoy el gobernador Alberto Weretilneck se negó a conceder.

Inostroza dijo que las sumas fijas desarticulan la pirámide salarial, afectan a los jubilados y “han demostrado que no se condicen con la inflación”.

Aseguró que la Unter quiere “resolver cuanto antes” la negociación inconclusa, porque han cobrado los últimos haberes “sin ningún tipo de aumento”. Pero no están dispuestos a aceptar ajustes que no cumplan con la línea marcada en los congresos. Recordó que continúan en “alerta y movilización” y de no recibir una propuesta satisfactoria volverían al plan de lucha.

Certificados “truchos”: «No hay razón para que sean sancionados los docentes»

Sobre la ofensiva que inició el gobierno provincial para detectar y denunciar licencias médicas irregulares, Inostroza consideró que en ningún caso los trabajadores deberían quedar expuestos a sumarios o sanciones.

Dijo que “se trata de un tema viejo, de muchos años” y que en todas las localidades los docentes saben quiénes son los médicos que más certificados emiten.

Hasta ahora el gobierno provincial avanzó solo con denuncias sobre algunos profesionales sospechados de firmar certificados en cantidad y sin justificación, pero se abstuvo de poner el foco sobre los trabajadores que los habrían presentado para tramitar una licencia.

Según Inostroza, “la responsabilidad es del profesional y no hay razón para que sean sancionados las o los docentes”.

Dijo que la aspiración del gremio es que haya “máxima transparencia” con ese tema. “Claro que nos preocupa -agregó-, porque aparece cuestionado nuestro régimen de licencias, que nos costó una larga lucha. Pero insisto en que la responsabilidad es del médico y no tienen nada que ver los docentes”.