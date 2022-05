Unter respondió a Carreras: “Intenta irresponsablemente desacreditar al Congreso”

La Unter reaccionó esta tarde para repudiar las declaraciones de la gobernadora Arabela Carreras, que esta mañana planteó discutir con el gremio “no sólo salarios” sino también “la formación” de los docentes.

Reunida, la conducción sindical afirmó que la mandataria intenta “liviana e irresponsablemente desacreditar” las acciones del Congreso y, además, insiste que “sería más interesante” que se realice “una propuesta salarial que supere el índice inflacionario”.

El gremio docente planteó este posicionamiento en un comunicado aunque, todavía, nada resolvió ni dijo en relación al acatamiento o no de la conciliación obligatoria, que el ministerio de Trabajo dictó esta mañana.

El comunicado de Unter expresó que «es irrisoria la manera en que habla de suspender jornadas institucionales argumentando la pérdida de días de clase», ya que es «precisamente en esos encuentros donde articulamos y repensamos nuestras prácticas para mejorarlas».

Por otro lado, el gremio docente señaló que Carreras «desconoce totalmente la Ley 391, Estatuto Docente, que contempla los concursos de ingreso a la docencia con sus respectivos llamados para docentes con título, habilitantes, supletorios e idóneos».

En cuanto a la falta de propuestas de formación pedagógica, en el comunicado sostiene que se viene «reclamando y constan en las paritarias celebradas a través del tiempo. Instancias sumamente necesarias que son canalizadas por el espacio de formación que posee la Unter, la escuela Rodolfo Walsh. Y agrega que «nuestros Institutos están preparados, sólo se necesita la voluntad política de llevar adelante las innumerables propuestas realizadas».

«Dejen de dilatar los tiempos, de viajar por el mundo en aviones que debieran estar a disposición del sistema de salud para vuelos sanitarios y no cumpliendo la función de taxis aéreos personales. Sabemos que calidad no es cantidad, por eso nos sorprende la idea de realizar paritarias de diez días, en su lugar, sería interesante que realicen una propuesta salarial que supere el índice inflacionario», detalló el gremio docente que aún no confirmó qué pasará con el paro de 48 horas planteado para esta semana.