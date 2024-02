Video | «¿Tiene firma?»: increparon al ministro Tobares con denuncias de hambre y amenazas

Un conflicto que ya lleva semanas en Neuquén hoy tuvo un nuevo capítulo. Lejos de resolverse, los trabajadores del área de Familia, de lo que antes fue el ministerio de Desarrollo Social, siguen reclamando por la falta de asistencia a las familias vulneradas y por su continuidad laboral. En este contexto, increparon al ministro de Gobierno, Jorge Tobares, en la calle:

La semana pasada, el delegado la comisión directiva provincial por Desarrollo Social, Miguel Pezzali, había informado que se habían reunido con Tobares para entregarle una nota y el funcionario se había comprometido a un nuevo encuentro.

El reclamo se puede resumir en la continuidad laboral de 190 trabajadores eventuales cuyos contratos finalizan el 29 de febrero, la asistencia económica para los programas y hogares, y la entrega de módulos alimentarios.

Con este bagaje, manifestantes agrupados en ATE increparon a Tobares en la calle. El ministro, rodeado de policías, escuchaba los gritos y respondía algunas consultas, pero siguió su camino seguido de los trabajadores.

En el breve intercambio que tuvieron, los manifestantes gritaban sus consignas.

Una fue si el ministro tiene firma, en referencia a una queja que se viene repitiendo internamente sobre que las partidas o resoluciones no avanzan porque no están aprobadas las estructuras y, por lo tanto, no hay quien las autorice. Por si alguien tiene dudas, Tobares sí «tiene firma».

Los trabajadores también manifestaron que desde noviembre no se pagan los subsidios, que «hace dos meses que los pibes no comen en los hogares» y que sufren «destrato» y «amenazas» de la nueva gestión.

Organizaciones sociales irán el miércoles a Trabajo

Organizaciones sociales mantienen los reclamos al gobierno de Neuquén y durante la mañana del lunes se reunieron para definir nuevas medidas de fuerza. La semana pasada se reunieron con el ministro de Trabajo y Desarrollo Social, Lucas Castelli, aunque aseguraron que el encuentro no tuvo un buen desenlace.

César Parra referente del Polo Obrero informó a Diario RÍO NEGRO que el lunes se juntaron las organizaciones sociales para definir las medidas de fuerza durante esta semana. «Definimos que el miércoles a las 9 nos presentaremos en la oficina del ministerio de Trabajo», expresó.

«Seguimos en lucha por la continuidad laboral, el pago de planes sociales y entrega de alimentos a comedores y merenderos«, informó el referente.