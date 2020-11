Guardavidas protestan porque los sacan de la prueba en el agua en Neuquén

Son 2 promociones de guardavidas que no pueden rendir en la ciudad de Neuquén (foto Florencia Salto)

Los guardavidas que fueron excluídos de la reválida anual para el ingreso a los balnearios de la ciudad protestaron hoy en el balneario de Valentina sur, donde se llevó a cabo la prueba de destreza para el cuerpo de seguridad de agua de esta temporada.

“En la única ciudad donde no pueden trabajar, es en Neuquén; y se trata de la última promoción, los que se recibieron hasta 2017 no tuvieron problemas” dijo Humberto Larendo, el director de la escuela de guardavidas cuyos alumnos no pudieron participar de la prueba hoy.

Destacó que en Neuquén se lleva a cabo una de las reválidas, pero existen otras localidades como Cipolletti donde se puede realizar la prueba, y de esta manera quedan habilitados para el ejercicio de la seguridad del agua en piletas, clubes y balnearios de la región.

“Están muy perjudicados sólo en la ciudad de Neuquén, que es la ciudad que tiene la mayor cantidad de guardavidas”, sostuvo. Consideró que era una decisión discresional del subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio.

Ayer el municipio presentó documentación en la que indica que los planes de estudio de la escuela de guardavidas, no están avalados por el CPE. La escuela, a su vez, presentó documentación donde el propio Consejo le indica que no puede validar sus títulos porque falta de reglamentación de una ley de 2017.

Unos 40 alumnos se apostaron al pie del puente que une Valentina con Balsa Las Perlas, para intentar sumarse en la medición de habilidades que se realizaba en el río Limay, pero la policia les impidió el ingreso.

“Nos recibimos en 2019 y 2020, tenemos las mismas condiciones de títulos que los guardavidas que se recibieron desde 2017 para atrás y que no tienen problemas para trabajar en el municipio. La escuela está haciendo los trámites que pide la ley y nosotros quedamos al medio”, dijo uno de los jóvenes que había presentado la documentación pero estaba retenido en el ingreso al balneario de Valentina.

La protesta se desarrolló el lunes frente al municipio de Neuquén, la semana pasada en Godoy y Novella y hoy en la zona de ingreso al balneario de Valentina, donde se realizó la prueba de reválida con más de 200 personas que aspiran este año, ser parte de los 130 guardavidas de temporada en los balnearios municipales y de la ciudad de Neuquen.