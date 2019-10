Guardiola: "No me explico que Gallardo no esté nominado como mejor entrenador"

Pep Guardiola no escatimó elogios para Marcelo Gallardo y expresó su admiración por el ciclo del DT en River.

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia cada año, se le van jugadores pero sigue estando", aseguró el español en una entrevista para TNT Sports.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Además, aseguró que no entiende como nunca fue ternado para los premios The Best de FIFA. "No me explico que él nunca esté nominado entre los tres mejores entrenadores del mundo, parece que sólo existe Europa", expresó.

El DT del Manchester City también afirmó que le gustaría poder medirse contra el Muñeco en algún momento. "Ojalá un día pueda enfrentar a uno de sus equipos, sería muy bonito", comentó.