Guerra desatada: denunciaron a Cande Tinelli por copiar el estilo de una modelo inglesa

La red social del pajarito se vio convulsionada hoy por una denuncia contra Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, donde la acusaron de copiar tatuajes y estilos.

La curiosa publicación fue hecha por Rebecca Fox, una modelo británica e influencer que se dedica a mostrar su cuerpo y sus tatuajes.

Así fue que Fox contó que sus tatuajes fueron "inspiración" para Cande, que tomó los modelos que tiene la inglesa en el cuello y en la cara, casi sin modificaciones.

"Rebecca mad", publicó la joven en redes, y sostuvo que Cande "literalmente ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia los detalles más pequeños". Para comprobar su teoría, la modelo publicó fotos para hacer la comparación.

Since this tweet she has literally cloned my entire life. It’s scary. She even copies to the smallest details like my nail designs. Hair colour changes. Tattoos. Even pets. I got snakes, she got snakes. I got a ragdoll kitten, she got a ragdoll kitten. Shits fucked up.