Gutiérrez le respondió a los docentes por hacer un reclamo ante la Justicia

Gutiérrez le respondió a ATEN esta mañana, durante el recorrido por la ex U9. (Yamil Regules).-

Al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, no le gustó que ATEN pida que la Justicia interceda en sus acciones, por eso les pidió que recurran al Consejo Provincial de Educación para sus planteos y que valoren "el esfuerzo económico" que hace la Provincia. Es que el gremio de los docentes presentó, ayer, un pedido para que el Tribunal de Justicia intime al Ejecutivo a acortar los plazos del cronograma de pago de salarios, al que consideran ilegal.

Según ATEN, el cronograma que comenzó hoy y se extiende hasta el 15, no cumple con el plazo de pago en los primeros cinco días del mes que estipula la ley de contrato de trabajo. A esto se le suman críticas anteriores, como el pago en cuotas del aguinaldo, por el que esta semana realizaron la caravana provincial de los guardapolvos. "Es un compromiso que ya debían tener previsto", resaltó sobre ese tema el dirigente Marcelo Guagliardo. Además, como todos los estatales, los docentes tampoco cobraron los aumentos salariales previstos por paritaria.

Gutiérrez no respondió específicamente sobre estos puntos, sino que hizo hincapié en el esfuerzo económico de la Provincia, luego de la recorrida junto al intendente, Mariano Gaido, por la ex U9. En el mundo “cientos de miles y millones de personas vieron reducidos sus salarios y perdieron sus empleos”, les recordó el gobernador y añadió: “hay que valorar, estamos haciendo un esfuerzo tremendo, no estamos haciendo lo que nos gustaría, sino lo que podemos distribuyendo solidariamente en una situación que nadie la quería”.

El otro punto que cuestionó Gutiérrez fue el pedido al Tribunal Superior: "la solución no es judicializar la política, no le llevemos problemas a la Justicia”. En cambio, le propuso el gobernador a ATEN, deben utilizar el espacio con el que cuentan en el Consejo Provincial de Educación.

No todos fueron cuestionamientos. Gutiérrez aseguró que está orgulloso de los docentes por su tarea durante la pandemia, como colaborar con la entrega de 20 mil módulos alimentarios y 15 mil cuadernos, y por construir la nueva educación digital.