Guzmán rinde un examen clave ante diputados, que mira el FMI

Martín Guzmán expondrá ante los diputados su plan de presupuesto.

Para el Gobierno Nacional es clave la reunión de esta tarde con la Comisión de Presupuesto en Diputados: necesita avanzar rápidamente con su “hoja de ruta” del Presupuesto 2022 y dar un gesto concreto al Fondo Monetario Internacional para empezar a destrabar el acuerdo de la deuda.

Es un camino lleno de espinas. El ministro Martín Guzmán necesita convencer a los diputados opositores de que el Presupuesto 2022 que presentó hace tres meses, y yace cajoneado, es la llave necesaria para la negociación con los acreedores mundiales. Es todo un desafio, porque el oficialismo se enfrenta con el primer escenario en minoría en ambas cámaras, tras el recambio legislativo.

Qué espera el FMI

Pese a todas las adversidades (sobre todo los límites que impuso Cristina Kirchner en el acto del viernes para una negociación, y la propia estabilidad del ministro que no hace mucho fue puesta en dudas), Guzmán continuó adelante con los negociadores del Fondo, que esperan que:

• haya una reducción del déficit que supere el 3,3% propuesto por Guzmán (esperan 2,5% vía un del 20% real de aumento de tarifas; una variante de ajuste que CFK desaprueba).

• plantean también un límite a la emisión monetaria para controlar la inflación.

• sobrevuela también un requerimiento de devaluación del tipo de cambio multilateral del 15% que reduzca la brecha. Y en paralelo, salida del cepo importador para libere de una vez las inversiones.

• y desde luego aumentar las reservas en dólares es clave. También las tasas de interés.

Inconsistencias y las dudas opositoras

Guzmán necesita mostrar resultados tras esta reunión de Presupuesto; concretamente con la oposición, que dice estar completamente en ascuas con los números diseñados por el ministro.

Hay inconsistencias que deben ser respondidas por Guzmán: el ministro estimaba en septiembre un crecimiento del PBI 8% para este año, que ahora se acercará al 10% y deja un piso del 4% para el 2022. La cuestión es también que la reducción del desequilibrio fiscal como la baja de la inflación suponen un menor crecimiento. El FMI prevé una expansión del 2% el año que viene y los analistas, del 2,6% en promedio.

Las metas inflacionarias del 33% del presupuesto de Guzmán -que no modificarán- también se dan de bruces con la realidad, cuyos datos están por encima del 50%. Lo mismo ocurre con el valor del dólar: el Gobierno mantendrá su política de devaluación paulatina del peso y no modificará el tipo de cambio de $131 por dólar.

El tema ingresos es otro gran interrogante: Guzmán deberá readecuarlos en función de los gastos y del incremento de la recaudación para fin de año. Imagina el Gobierno que habrá un aumento real de los recursos el año próximo por el crecimiento del empleo formal, IVA y Ganancias.

Y en cuanto a gastos, no se modificará en el esquema de Guzmán el déficit previsto (3,5% del PBI), por lo que Economía tendrá que redistribuir fondos o subir impuestos.

Si bien lo que se tratará desde las 13 es el Presupuesto y no específicamente la negociación con el Fondo, está claro que este delicado toma y daca sobrevolará la reunión.

Hay que tener en cuenta especialmente en este punto que en el proyecto oficial de presupuesto no se contempla ninguno de los pagos al FMI por US$ 19.000 millones en 2022 y, en cambio, sí se prevé el ingreso de dólares de los organismos internacionales por al menos US$ 5.300 millones.

¿Conseguirá los votos?

En definitiva, considerando que no se advierte que el Gobierno vaya a introducir ninguna modificación en las principales variables macroeconómicas contenidas en el proyecto, la pregunta es cómo hará para conseguir aval tras esta reunión. Una clave podría ser el comportamiento de los diputados provinciales que considera “aliados”, entre ellos los del bloque Juntos Somos Río Negro de Alberto Weretilneck y el MPN, bajo el comando de Omar Gutiérrez.

El interbloque Juntos por el Cambio aún no definió la estrategia frente al apuro oficialista de aprobar el presupuesto (en su seno está la herida abierta por las pujas cimeras en la UCR). Mario Negri, jefe del bloque radical, sólo anticipó: “Reclamaremos más tiempo de estudio. No somos una escribanía”.

La Comisión de Presupuesto está conformada con sus nuevos integrantes. De los 49 miembros, 24 pertenecen al Frente de Todos y 23 a Juntos por el Cambio; los dos lugares restantes corresponden a los interbloques Federal y Provincias Unidas.

El Frente de Todos quiere aprobar el proyecto de presupuesto este jueves en Diputados, para el Senado lo sancione antes de Año Nuevo (o incluso Navidad). Necesita hacerlo también para avanzar en su proyecto de ley plurianual, con las metas que se negocian con el Fondo. Se daría por descontada la emisión del dictamen de comisión del presupuesto. El problema es saber cómo dan los votos luego en el recinto. Y en este punto, naturalmente, asoma el peor de los escenarios: la prórroga de la ley vigente mediante el recurrente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).