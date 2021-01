"Hablale a la mano": se supo de qué se acusa al juez del escándalo en el híper

"Cuando el policía Vilurón se acercó a Piedrabuena y le dijo que no insultara al cajero, el juez levantó la palma de su mano y le contestó: "hablale a la mano, boludo. Cerrá el orto, no sabés con quién te estás metiendo".

Así lo expresó la fiscal Silvia Moreira al formularle cargos al juez Diego Piedrabuena, por los incidentes que protagonizó en el hipermercado el 12 de diciembre pasado.

También reveló que la esposa del juez, Noemí Geldres, mordió a una mujer policía y le provocó un hematoma de 5 centímetros de diámetro. Además trató de clavarle una birome, mientras procuraba evitar que se llevaran esposado a su marido.

Los incidentes comenzaron cuando el cajero le pidió que se aleje para cumplir con el protocolo, dijo la fiscal, y Piedrabuena lo insultó. Enojado, dejó toda la compra en la cinta y se fue.

Cuando quisieron demorarlo, les gritó a los policías que era juez, que no sabían con quién se estaban metiendo y que iban a perder su trabajo.

La acusación fue sostenida en los videos del hipermercado y las declaraciones de comerciantes y empleados.

Piedrabuena pasa por la caja del hiper. (Foto del video)

Los cargos fueron negados por Piedrabuena y su abogado Francisco Oneto. Respecto de que el juez intimidó a los policías que lo detuvieron, el defensor expresó: "Un loquito gritando soy juez no intimida a nadie. Hasta ese momento, eso era Piedrabuena. Esto pasó porque pensaban que Piedrabuena era un pordiosero. El perfil de Piedrabuena no es el de un juez. El medio no era idóneo para causar intimidación, y de hecho no la produjo".

Oneto también cuestionó la facultad de la policía para detener personas, y citó un precedente trágico: la desaparición de Iván Torres en Chubut.

Criticó a los testigos, dijo que los policías armaron pruebas y mintieron porque "creyeron que Piedrabuena era un negrito, pero les salió mal".

Como si se tratara del juicio oral, Oneto intentó responder detalle por detalle la acusación de la fiscalía. Pidió que se desista de la formulación de cargos porque "no es típica la conducta, no hay elementos para demostrar que Piedrabuena es autor". Solicitó además que se aparte a la querella.

La defensora pública Laura Giuliani, quien asumió ayer en representación de Noemí Geldres, también se opuso a la formulación de cargos.

Dijo que "como mujer, puedo ver a una mujer que defendió a su esposo de una agresión ilegítima".

Oneto y Giuliani hicieron hincapié en que Piedrabuena estaba recién operado. El defensor fue más específico y dijo que había sido una intervención "en los genitales".

La fiscal Moreira, en respuesta, dijo que la audiencia no fue convocada para debatir sobre la prueba. "Si quieren, hacemos un juicio directo. Esta es una formulación de cargos". La defensa no recogió el guante.

El cambio de estrategia

Varios hechos significativos sucedieron en la audiencia de hoy. Piedrabuena cambió de estrategia: después de ausentarse en la primera audiencia y de retirarse en la última, hoy estuvo desde el comienzo y de manera presencial, en la sala 12 de la Ciudad Judicial.

Más llamativo aún, se quedó a escuchar la formulación de cargos, algo que trató de evitar en las 4 audiencias anteriores.

¿Habrán pesado los pedidos de Jurado de Enjuiciamiento en su contra? ¿O la suspensión de hecho que le impuso el Tribunal Superior de Justicia, al desafectarlo del trabajo en la feria?

Información en desarrollo.