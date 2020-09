Cancelaron el comienzo de las pruebas previstas para hoy en el autódromo de Roca. Gentileza.

Debido a que el sistema sanitario se encuentra al límite, quedaron en suspenso hasta nuevo aviso las pruebas libres que tenían que haber comenzado esta tarde en el autódromo de Roca después de la habilitación del municipio local.



Si bien hace seis meses que no hay actividad, se decidió postergar las pruebas libres sin fecha confirmada a la espera de novedades con la pandemia de Coronavirus.



La principal preocupación de los integrantes de la AVGR y Federación Once es respetar el protocolo y garantizar la seguridad de los protagonistas de las pruebas, si bien había muchas expectativas con el regreso a la actividad.



Con los dos nosocomios de Roca y el hospital al límite de su capacidad, resultaría imposible poder atender a un accidentado, lo que llevó a postergar las pruebas.



Raúl Ginóbile, integrante de la AVGR y presidente de la Federación Once, quien fue uno de los encargados de gestionar la habilitación del circuito de Roca, destacó que “no están dadas las c ondiciones para probar. ¿Qué pasa si hay un accidentado? Esperamos tanto, que un tiempo más no influirá en nada”.



Ginóbile contó que “teníamos expectativas de comenzar con las pruebas libres y, con el tiempo, realizar al menos un superprime, pero como están las cosas, no es posible”.



Raúl Ginóbile confirmó que por el momento no se habilitará el autódromo de Roca. Gentileza.

Eran varios, liderados por Juan I. Álvarez, los que tenían turno para probar, por lo que no les quedará otro que esperar hasta la nueva fecha para los entrenamientos libres.