Hallan cerca de Mainqué el cuerpo del docente Pablo Iglesias, desaparecido en Roca hace 21 días

Prefectura y bomberos hallaron esta tarde el cuerpo del docente desaparecido hace 21 días en Roca, Pablo Iglesias Cortina, en un sector del río Negro al sur de Mainqué, sin aparentes rastros de violencia y en buen estado de preservación. La policía de criminalística y el cuerpo médico forense trabajaban anoche junto a la fiscalía de turno para determinar las causas de la muerte.

El cuerpo del malogrado docente fue encontrado por un pescador flotando en el río, al sur de Mainqué y a las 19.30 llegó la prefectura, que trasladó el cuerpo al paraje Balsa Vieja, donde fue recibido por la policía de la subcomisaría 66 y personal de bomberos, que colaboraron con la tarea con el móvil 12 y un grupo electrógeno.

El lugar donde fue hallado el cuerpo esta a unos 7 kilómetros al sur de Mainqué, en dirección a Huergo. Criminalística y los médicos forenses trabajan para determinar las causas del deceso.

Bomberos se encargó de retirar el cuerpo, que fue trasladado en la ambulancia de una empresa funeraria de Roca a la morgue judicial, donde tuvo presente el fiscal, un médico legista y el gabinete de criminalística de la policía.

Según fuentes policiales, el cuerpo estaba reconocible y no presentaba signos de deformacion, por lo que fue reconocido rápidamente en base a las fotos de búsqueda. No tenía ropa en el torso, sólo un cuellito , una zapatilla, una media y una pierna del pantalón. La hipótesis inicial es que habría estado sumergido, atrapado en vegetación del río Negro desde hace unos días, y debido a las bajas temperaturas el cuerpo estaría preservado. No tenía signos de violencia evidentes.

El aumento de caudal del río Negro (superó ayer los 1.000 cm3 por segundo) de los últimos días habría permitido que el cuerpo emergiera y fuera arrastrado hacia la zona de Mainqué, donde fue avistado por primera vez.

Pablo Iglesias Cortina desapareció el 11 de junio en el puente de Paso Córdoba. Allí fue visto por última vez y es por eso que todos los rastrillajes se centraron en el cauce del río, en Paso Córdoba.

Viviana Quirilao, esposa de Pablo Iglesias Cortina, había reclamado seguir la búsqueda. Foto: Juan Thomes

Durante los últimos días, hubo varias dudas respecto a la continuidad de la búsqueda en el río. Y es por eso que la pareja del profesor se presentó el miércoles 28 junto a su abogada en la sede de la Comisaría 48 de barrio Mosconi, para solicitar información sobre la búsqueda.

“Por favor, que no paren de buscar a Pablo”, dijo la mujer quien junto a sus hijos de 16 y 18 años, que ahora se enfrenta a la trágica noticia de su muerte.