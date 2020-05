Harán infracciones en Neuquén por no acatar protocolos comerciales

No todos los comercios ni compradores se mostraron permeables a acatar la modalidad "escalonada" de la apertura de comercios en Neuquén. Con la flexibilidad comercial, que arrancó ayer, comenzaron quienes buscaron comprar y vender desde la puerta. En la capital provincial, Centenario y Plottier solo se habilitó la modalidad take away, que implica la compra on line, por redes sociales, Whatsapp o teléfono y se retira en el negocio. No está permitida la atención al publico aún.

Esta semana los inspectores realizaron un accionar "preventivo" y de entrega de protocolos en los casos en que hubiera alguna confusión por parte del comercio que reanudó la actividad; sin embargo, en la recorrida de hoy "en caso de encontrar reincidencias con incumplimientos a la modalidad permitida, se harán las infracciones", dijo la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol.

Debido a que la modalidad Delivery no funcionó para comercios como indumentaria, bazares, librerías o tiendas debido (entre otras variables) a que no tenian aceitada la modalidad de reparto, se instrumentó el retiro en la puerta del local de la mercadería.

Los negocios están abiertos desde la mañana porque sigue habilitada la venta de la mercadería por delivery. El retiro de la compra on line después de las 14 y hasta las 19 se buscó para evitar la concentración de gente en la mañana (y los viajes en el transporte público), en el horario bancario y de trámites administrativos.

La compra debe ser por plataforma on line o vía telefónica; sólo se permite el retiro en puerta en horario de 14 a 17" Sintetizó la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol

"Encontramos algunos comercios que estaban entregando la mercadería sin el mesón en la entrada, o simplemente con la puerta abierta, esto no está permitido, las reglas son claras en el protocolo", dijo la subsecretaria de Comercio de la comuna, Gabriela Cagol.

En el inicio de la actividad comercial, también se encontraron con clientes que, al ver que había personal en el interior, insistía en la compra de mercadería.

"La compra sólo se pude hacer vía telefónica, on line o por las redes que el comercio haya implementado, no se puede atender al cliente", recordó la funcionaria.

El rubro peluquería fue el que más cumplió el protocolo sanitario. (Archivo)

Cagol destacó que en la flexibilización comercial que se inició el lunes, el rubro peluquerías fue el que presentó cumplimiento de todos losprotocolos impuestos para permitir la actividad.

Agregó que se notificó que el horario de retiro de mercaderías sólo será a partir de las 14; las ventas sólo continuarán on line y los negocios deben respetar las distancias, la prohibición de ingreso de clientes al local y las medias de sanidad para evitar posibles contagios o propagación del virus.