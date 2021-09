Hay quejas por demoras en las causas del juzgado de El Bolsón

El servicio de justicia en El Bolsón tiene varios problemas. Tiene al fiscal Francisco Arrien y al fiscal adjunto José Luis Torchia, para atender y responder las demandas de una población que supera posiblemente los 40.000 habitantes. Y desde finales de julio de 2019 tiene al abogado Marcelo Daniel Muscillo como juez sustituto al frente del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 11.

El exjuez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro Enrique Mansilla propuso a Muscillo para hacerse cargo de ese juzgado multifueros, que estaba a la deriva a raíz del proceso de enjuiciamiento que enfrentaba entonces la titular de ese organismo, Erika Fontela, que fue destituida a mediados de marzo pasado del cargo por el Consejo de la Magistratura.

Muscillo es el juez de Paz de El Bolsón. Pero está de licencia sin goce de haberes en ese cargo por su designación transitoria al frente del juzgado local. “Se tiene especialmente en cuenta que el Dr. Marcelo Muscillo es una persona de experiencia en la función judicial -se desempeña como Juez de Paz de la localidad hace varios años-, con más de 30 años en el ejercicio de la abogacía y que ha demostrado sobradamente contar con la idoneidad, los conocimientos, el compromiso y la responsabilidad para poder desempeñar provisoriamente el cargo en cuestión”, aseguraron los vocales del STJ en la resolución 472.

Sin embargo, hay quejas de algunos operadores judiciales porque aseguran que hay demoras en la resolución de providencias y el dictado de sentencias. “Hay una extrema lentitud en las providencias que son meros trámites”, sostienen fuentes judiciales. Nadie quiso salir a hablar en voz alta. Explicaron que deben asistir periódicamente al juzgado. Sostienen que Muscillo no tenía la experiencia para el cargo. Valoran el esfuerzo y el trato conciliador que le imprime el juez para resolver los conflictos. Pero en un juzgado con numerosas causas en trámite todos piden celeridad.

Las fuentes sostienen que cuando la causa esta lista para dictar sentencia salen con una providencia judicial en la que se le hace saber a las partes “que se ha aplicado el plazo dispuesto en el artículo 34, inciso c) del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia” que establece 20 días a los jueces para dictar las resoluciones, “computándose doble plazo en atención a la calidad de juez sustituto que reviste el magistrado a cargo”. Desde el STJ informaron a Río Negro que las subrogancias “tienen el doble de tiempo para expedirse”.

Siempre hemos cumplido con los plazos legales para dictar las sentencias en el juzgado”, Daniel Muscillo, juez sustituto

Pero las fuentes judiciales locales recordaron que el artículo 20 de la ley Orgánica del Poder Judicial 5190 prevé que la prórroga de un plazo prudencial tiene que ser otorgado por el órgano superior. Pero plantearon que desconocen qué resolución o normativa legal lo faculta al juez sustituto a tomarse esos plazos, que supuestamente demoran los procesos judiciales.

A todo esto, el Consejo de la Magistratura convocó a concurso para cubrir la vacante que dejó Fontela. Desde el STJ explicaron que recién se puso en marcha el concurso cuando quedó firme la destitución. La nómina de postulantes la integran Paola Mirna Bernardini, que es secretaria del juzgado local, Pablo Cuadro Moreno, Laura Alejandra Lorenzón, Sandra Graciela Pacheco y Silvia Yañez. Muscillo no se inscribió.

“Hice un acuerdo con un vocal del STJ que me pidió si podía hacer esta suplencia, y dije que aceptaba, pero cuando terminaba volvía al juzgado de Paz”, dijo Muscillo. “Hacer ese acuerdo me parecía sano”, aseguró.

El dato 25 meses Lleva como juez sustituto Marcelo Muscillo al frente del juzgado multifueros local. Fue designado a finales de julio de 2019.

“En ningún momento hubo un atraso “

“Soy juez sustituto y la ley procesal me otorga el doble de plazo para dictar sentencias”, explicó Marcelo Muscillo.

Dijo que no había recibido planteos por demoras para resolver causas, salvo de un abogado, “lo que me parece correcto”.

Añadió que del Colegio de Abogado no recibió quejas ni de organismos superiores.

“Hablamos con todo el equipo de trabajar para adelantar las sentencias. En ningún momento pedí prórroga para dictar sentencia, siempre hemos cumplido con los plazos un legales”, sostuvo. Y reiteró: “En ningún momento hubo un atraso en resolver las causas”, afirmó Muscillo.