El Bolsón sueña con un camino similar al de Compostela

La Comarca Andina está cada vez más cerca de una ciclovía que se extenderá unos 70 kilómetros uniendo las siete localidades. Días atrás, el director Nacional de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Turismo de Nación, Sergio Castro, presentó el proyecto ejecutivo en El Bolsón y de esta forma, dio visto bueno a la iniciativa elaborada por los intendentes de la región.

“Comenzamos a trabajar en las diversas propuestas para confeccionar el proyecto y luego avanzar en su concreción. En esto es fundamental la participación de todos los actores de la comunidad, escuchar propuestas e ideas que nos permitan abordar el proyecto para que sea un factor de unión”, dijo Castro, junto con autoridades del Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt).

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, reconoció que la idea nació algunos años atrás, junto con intendentes de gestiones anteriores de Lago Puelo y El Hoyo. El proyecto se amplió también a Cholila, El Maitén, Epuyén y Ñorquinco.

“Compartimos una visión comarcal por la cercanía y porque nos atraviesan circunstancias similares en lo turístico, lo educativo y relaciones familiares”, dijo.

El avance en el proyecto ejecutivo vinculado al turismo, la producción y la ciclovía se vio frenado por la pandemia pero tomó impulso nuevamente.

“La ciclovía pretende unir Río Negro y Chubut, tomando en cuenta los 14 kilómetros de asfalto que tenemos en Mallín Ahogado. La idea sería empezar por ahí pasar por Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén y hasta Ñorquinco. Son aproximadamente unos 70 kilómetros”, describió Pogliano.

Advirtió que el principal perfil de la ciclovía es turístico “aunque también tiene que ver con la conectividad, con el cuidado del medio ambiente y la salud. Conjuga muchos perfiles”.

Pogliano admitió que si bien el costo es elevado - aseguró que aún no tienen el valor final ya que no está definido bien el trazo-, no sería una obra compleja. Y todavía no hay plazos de inicio de obra. “Soñamos con tener un camino como el de Santiago de Compostela aunque sin un perfil religioso. La idea es aglutinar a turistas de todos lados que quieran conocer la Comarca. Ya tuvimos el antecedente de Huella Andina por senderos de montaña”, dijo.