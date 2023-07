Cómo sobrevivir a Mercurio retrógrado: Algunos consejos para superar esta etapa que se viene

Si bien faltan algunas semanas, ya podemos empezar a prepararnos para la llegada de Mercurio retrógrado, uno de los eventos más importantes astrológicamente y que siempre nos impacta de distintas maneras en nuestra vida cotidiana.

En términos científicos, Mercurio retrógrado es solo una ilusión óptica, es decir que no hay una explicación científica de qué pasa y por qué. Sino, más bien, el planeta parece cambiar de rumbo y retroceder por el cielo, pero no quiere decir que efectivamente suceda.

Esto se registra al menos tres o cuatro veces por año.

En esta oportunidad, la próxima retrogradación de Mercurio se dará desde el 23 de agosto y hasta el 14 de septiembre, teniendo especial impacto en Virgo.

Cómo impactará el próximo Mercurio retrógrado 2023

Los astrólogos indican que Mercurio volverá a invertir su trayectoria en la constelación de Virgo, desde el 23 de agosto al 14 de septiembre. La casa de este signo es la de la salud, por lo que habrá que prestar especial atención a mantener el estado saludable, la higiene y las aptitudes en el trabajo, además de mantener especial cuidado con la salud de las mascotas.

Es normal que mientras Mercurio retrograda la sensación sea de mayor cansancio o con menor energía que la habitual, por eso a continuación te dejamos algunas recomendaciones para que te vayas preparando y evitar así el malestar de este tránsito.

Qué hacer para sobrevivir a Mercurio retrógrado

Mercurio retrógrado suele traer algunas sensaciones físicas como el cansancio o la falta de energía. Por eso, se recomienda en estos casos tomar estos consejos que repasamos a continuación para superar esta etapa de la mejor manera posible.

* Pensar las cosas dos veces, en especial a la hora de comunicarse con otros.

* Vivir con calma. Evitar ir con prisa y ansiedad.

* Evitar firmar acuerdos, es mejor posponerlo hasta que la fecha pase.

* No tener primeras citas, no florecerá la mejor versión de los participantes.

* Aplazar los viajes. Durante este período, habrá muchas dificultades para disfrutar la experiencia.

* Cuidado con la tecnología, en especial la relacionada con la comunicación.

* Reflexionar sobre el pasado y aprender a pedir perdón.

* Ser flexible con los horarios ayudará a sentirte mejor.

* Planificar todo con antelación, tener clara la agenda y evitar las desconcentraciones.

* No tomar decisiones importantes. Mejor postergarlas hasta que acabe la retrogradación de Mercurio.