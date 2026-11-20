El pronóstico del tiempo para este viernes 20 de noviembre de 2026 muestra diferentes escenarios en Río Negro y Neuquén. Mientras que el Alto Valle tendrá una jornada soleada, con temperaturas agradables y presencia de viento, la cordillera y algunos sectores de la Costa Atlántica presentarán mayor nubosidad y posibilidades de precipitaciones.

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas mejorarán en los Valles después de la inestabilidad del jueves. En paralelo, la astrología propone una jornada marcada por el impulso de la Luna en Aries y la intensidad del Sol en Escorpio. ¿Cómo se relacionan simbólicamente estas energías con el clima y qué le espera a cada signo?

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro y Neuquén: cómo estará este viernes 20 de noviembre

Alto Valle: sol, temperaturas agradables y viento

En Neuquén capital, General Roca, Cipolletti y localidades cercanas , el viernes estará caracterizado por el predominio del sol y condiciones mayormente estables.

, el viernes estará caracterizado por el predominio del sol y condiciones mayormente estables. Las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 25 y 27 grados , con viento del oeste y sudoeste. En algunos sectores podrán registrarse ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.

, con viento del oeste y sudoeste. En algunos sectores podrán registrarse ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora. Será una jornada favorable para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda prestar atención al viento.

Cordillera: ambiente fresco y mayor nubosidad

En Bariloche y la región de los Lagos , el viernes tendrá temperaturas más bajas, con mínimas cercanas a los 7 u 8 grados y máximas de entre 15 y 16 grados.

, el viernes tendrá temperaturas más bajas, con mínimas cercanas a los 7 u 8 grados y máximas de entre 15 y 16 grados. El cielo estará variable y se mantendrá un ambiente fresco. Aunque en Bariloche no se esperan precipitaciones significativas durante buena parte del día, otros sectores cordilleranos podrían registrar lluvias aisladas.

Costa Atlántica: nubosidad y probabilidad de chaparrones

En Las Grutas, San Antonio Oeste y sectores de la Costa Atlántica rionegrina , se espera una jornada con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones débiles.

, se espera una jornada con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas rondarán los 20 a 22 grados, con condiciones cambiantes durante el día.

Línea Sur: temperaturas frescas y viento

En la Línea Sur de Río Negro , el viernes tendrá un ambiente fresco durante las primeras horas, con viento y nubosidad variable.

, el viernes tendrá un ambiente fresco durante las primeras horas, con viento y nubosidad variable. Las condiciones pueden presentar diferencias importantes entre localidades, por lo que conviene consultar el pronóstico específico antes de viajar.

Horóscopo y clima: cómo influye simbólicamente la energía del viernes en cada signo

La astrología interpreta que la Luna en Aries impulsa la acción, mientras que el Sol en Escorpio invita a conectar con las emociones profundas.

Aunque no existe evidencia científica de que el clima determine el destino de los signos zodiacales, esta combinación permite elaborar una lectura simbólica del día, vinculando las condiciones meteorológicas con el ánimo y las actividades cotidianas.

Aries: un viernes para aprovechar la energía

La Luna en tu signo invita a tomar la iniciativa. Si estás en una región con sol, podés aprovechar para realizar actividades pendientes. Evitá que el entusiasmo se transforme en impaciencia.

Consejo: organizá tus prioridades antes de actuar.

Tauro: buscar estabilidad en medio de los cambios

Las condiciones variables del tiempo acompañan simbólicamente una jornada para revisar decisiones. Es un buen momento para dedicarte a actividades que aporten tranquilidad.

Consejo: no te apresures a resolver todo.

Géminis: nuevas ideas y movimiento

La energía del viernes estimula la comunicación y los encuentros. El clima agradable de los Valles puede ser una buena excusa para compartir actividades al aire libre.

Consejo: aprovechá las conversaciones que te inspiran.

Cáncer: cuidar la energía emocional

El contraste entre sol, viento y nubosidad representa simbólicamente la necesidad de encontrar equilibrio. Será importante reservar momentos para descansar.

Consejo: escuchá tus necesidades y respetá tus tiempos.

Leo: entusiasmo para cerrar la semana

La energía de fuego de la Luna en Aries favorece, desde la interpretación astrológica, la creatividad y la iniciativa. Un viernes ideal para avanzar con proyectos personales.

Consejo: canalizá tu entusiasmo en objetivos concretos.

Virgo: ordenar y planificar

La jornada invita a organizar pendientes y revisar compromisos. Si el viento modifica tus planes, aprovechá para resolver cuestiones domésticas.

Consejo: mantené la flexibilidad frente a los imprevistos.

Libra: equilibrio entre actividad y descanso

Las relaciones personales ocupan un lugar destacado. El viernes puede ser una oportunidad para compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo: buscá armonía sin dejar de expresar tus deseos.

Escorpio: cerrar ciclos y recuperar energía

Con el Sol transitando los últimos días de tu signo, la astrología propone una etapa de reflexión y transformación. Es momento de reconocer los aprendizajes recientes.

Consejo: dejá atrás aquello que ya no necesitás.

Sagitario: se acerca una etapa de renovación

La proximidad de tu temporada solar despierta simbólicamente entusiasmo y ganas de explorar nuevas posibilidades. El viernes invita a mirar hacia adelante.

Consejo: prepará tus próximos proyectos con optimismo.

Capricornio: estabilidad y decisiones prácticas

La jornada favorece simbólicamente la organización de asuntos familiares y laborales. El clima cambiante recuerda la importancia de contar con alternativas.

Consejo: avanzá con paciencia y planificación.

Acuario: creatividad y nuevas perspectivas

La Luna en Aries estimula las ideas y la búsqueda de experiencias diferentes. Puede ser un buen día para cambiar de rutina.

Consejo: permitite explorar nuevas posibilidades.

Piscis: encontrar calma y bienestar

La energía del viernes invita a recuperar estabilidad después de jornadas emocionalmente intensas. Un momento para disfrutar de actividades tranquilas.

Consejo: dedicá tiempo a aquello que te hace sentir bien.

Los signos más favorecidos por la energía astral de este viernes 20 de noviembre

En esta lectura astrológica, Aries, Leo y Sagitario encuentran mayor afinidad con el impulso de la Luna en Aries.

Los signos de fuego pueden interpretar esta jornada como una invitación a recuperar la motivación, avanzar con proyectos y prepararse para nuevos comienzos.

En tanto, Cáncer, Libra y Capricornio podrían necesitar mayor paciencia para equilibrar responsabilidades y emociones.

El consejo para cerrar la semana en Río Negro y Neuquén

El viernes 20 de noviembre presenta una combinación de sol y viento en los Valles, temperaturas frescas en la cordillera y mayor inestabilidad en la Costa Atlántica.

Desde la astrología, el mensaje de la jornada es aprovechar la energía disponible sin perder de vista la importancia del descanso y la organización.

La clave del día será adaptarse a los cambios, disfrutar de los momentos de calma y prepararse para un nuevo fin de semana.