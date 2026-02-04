Descubre lo que depara el horóscopo para cada signo el 4 de febrero: amor, riquezas y bienestar

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Será una buena etapa para aprender a utilizar tu poder constructivamente. Situaciones de trabajo favorables y mucha vida social. Amor: No permitas que la irritación perjudique tus relaciones, tanto en la familia como en la pareja. Ten un poco de paciencia. Riqueza: Después de la calma sentirás algo de presión en tu trabajo, pero sabes que siempre puedes sacar adelante lo que te propones. Bienestar: Pasas por mucha actividad intelectual, por lo cual te conviene tomarte algunas pausas y salir a caminar o andar en bicicleta.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo. Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia. Riqueza: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas. Bienestar: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Defenderás tus convicciones con fuerza y a la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia. Amor: Vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades. Riqueza: Cuentas con la ayuda desinteresada de personas influyentes en tu ámbito de trabajo y así surgirán oportunidades provechosas. Bienestar: Trata de evitar entrar en disputas o confrontaciones de terceros. No te compete demasiado y hasta puede llegar a comprometerte innecesariamente.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Buscarás eliminar las causas que te limitan la libertad de expresión. Te molestará sobremanera la vida rutinaria que llevas. Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en lo que se refiere al amor. Riqueza: Recibirás una nueva propuesta de trabajo que te parecerá muy ventajosa desde el punto de vista económico. Evalúala bien. Bienestar: Si alguien representa una competencia, no te alejes, recuerda que a los enemigos hay que tenerlos más cerca para conocer las armas que poseen.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Los exabruptos a los que te tiene acostumbrado tu carácter te traerán solo problemas. Recuerda que cerrar la boca de vez en cuando ayuda a la convivencia con los demás. Amor: Sé complaciente con tu pareja, haz todo lo que te pida si no quieres perderla. Solo las buenas actitudes te darán la clave del éxito emocional. Riqueza: Tu familia vivirá momentos difíciles relacionados a lo económico. Deberás ser el sostén de ellos. Intenta no malgastar el dinero en cosas inútiles. Bienestar: La confianza ante las decisiones que tomes, forjará tu personalidad. Trata de mantenerte firme a la hora de llevarlas a cabo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No debes tratar de iniciar cosas importantes porque con el tiempo surgirán defectos, fracasos, resentimientos y hasta tragedias. Amor: Envía las señales adecuadas para iniciar un romance, una conversación interesante puede ser el impulso necesario y suficiente. Riqueza: Un día óptimo para invertir y hacer transacciones económicas, no desperdicies las oportunidades que se te presentan. Bienestar: Evalúa tus posibles estrategias, piensa que no hay enemigos pequeños. Utiliza tu imaginación e invierte tiempo en sortear obstáculos mentales.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos. Amor: No dejes que te apene dar demostraciones de afecto a tu pareja. Esto es vital para fortalecer el vínculo entre ustedes. Riqueza: Se te presentará la oportunidad de cambiar de rubro laboral. Evalúa detenidamente los pros y contras de esta decisión. Bienestar: No permitas que la irá momentánea de discusiones se apodere de ti y ponga palabras en tu boca. Evita arrepentimientos tardíos e inútiles.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy. Amor: Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente. Riqueza: Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas. Bienestar: No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Amigos muy posesivos buscarán manipularte en forma sutil. Harás bien en marcar límites, eso te evitará problemas futuros. Amor: Hace falta que te presten más atención. Intenta impresionar y hacerle cambiar las costumbres establecidas a tu pareja. Riqueza: En una situación más incómoda que peligrosa recibirás bastante apoyo por parte de tus compañeros de trabajo o asociados. Bienestar: Organiza reuniones familiares en tu casa. Buen momento para visitar a seres queridos y para armonizar las relaciones familiares.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor. Amor: El juego amoroso encenderá una pasión que no se apagará. Confía en tus atributos y escucha tus fantasías más profundas. Riqueza: Sabes qué quieres, define qué puedes y qué no. Cuida tu trato agresivo, solo conseguirás que los demás se opongan a tus deseos. Bienestar: Trata de romper el cordón umbilical con ciertos miembros de tu familia, necesitas más independencia para poder tomar tus propias decisiones.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir. Amor: Te sentirás completamente conectado a tu pareja en el día de hoy. Vivirán horas de pasión y romanticismo. Riqubeza: Lograrás solucionar un verdadero problema en tu ambiente laboral durante el día de hoy. No temas mostrar de lo que eres capaz. Bienestar: No hay obstáculo que no puedas sortear si mantienes tu mente en total serenidad. Esto te permitirá vislumbrar las oportunidades que se presenten.