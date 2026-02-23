Descubre qué te depara el horóscopo hoy, 23 de febrero: amor, dinero y más para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te angustiarás por interpretar mal algo que te dicen en tu trabajo. Aprende a no tomarte las cosas tan a pecho. Amor: Luego de un período de conflictos te pondrás de acuerdo con tu pareja. Si van en la misma dirección avanzarán más rápido. Riqueza: Presta atención en tu trabajo, sacando a relucir tu capacidad, tu constancia y tu versatilidad. Esta actitud será bien vista. Bienestar: Momento de reconciliarte con tu poder de decisión. Elimina de tu mente las creencias limitadas que no te permiten avanzar hacia donde tú quieres.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tienes que atar cabos en el hogar. No dejes las cosas sueltas ni esperes que los demás te resuelvan los problemas. Amor: Afectividad apasionada y convincente, deja de lado el orgullo y la obstinación si quieres ser feliz y vivir con tranquilidad. Riqueza: Tu situación económica tiende al cambio. Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurra a tu alrededor y estar con los sentidos alerta. Bienestar: Hoy se trata de confianza. Cuanta más seguridad aparentes, más creerá la gente que sabes lo que estás haciendo. No temas aparentar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Dedicarás tiempo a tareas creativas y culturales. No le prestes atención a lo que un amigo te diga sobre una situación de trabajo. Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones. Riqueza: El deseo de progresar es fuerte hoy, puedes lograrlo si piensas seriamente en lo que quieres y visualizas una situación mejor. Bienestar: Tienes tendencia a hacer cosas demasiado rápido, necesitas tomarte tu tiempo para concentrarte en el trabajo y duplicar el control de los errores.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tus amigos serán un buen sostén e incluso te harán recapacitar cuando estés a punto de cometer errores. Cuídalos. Amor: Tu emotividad te abre puertas, y te sientes bien con la persona con quien compartes tu vida y todos tus proyectos y sueños. Riqueza: Puedes posponer el trabajo pesado para más adelante, lo que has hecho hasta hoy te permitirá actuar con éxito más adelante. Bienestar: Solo la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras. Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades. Riqueza: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional. Bienestar: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo. Amor: Las cuestiones sentimentales giran alrededor de un viejo amor y, tras varios meses de silencio y distancia, la verdad se aproxima. Riqueza: Hay una luz que favorece tus finanzas. Puedes quedarte tranquilo de que el dinero que lograste acumular con esfuerzo, estará protegido. Bienestar: Es buena época para cultivar esas actividades que has dejado de lado. Un buen libro y buena música te darán cierto equilibrio.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo. Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente. Riqueza: Debes estar alerta porque pueden aprovecharse de cualquier distracción, por mínima que sea, para desplazarte en tu trabajo. Bienestar: Si tu vitalidad está más baja, necesitas más descanso de lo habitual. Es recomendable hacer ejercicios que trabajen la postura corporal y la columna.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos. Amor: Esta es una etapa para conocerse y profundizar. Comparte gratos momentos con tu pareja, sin prisas. Exploren su sensualidad. Riqueza: Carrera, dinero y empeños creativos se ven favorecidos. Tus proyectos avanzarán y recibirás sinceros elogios. Bienestar: El exceso de ansiedad y estrés pueden desembocar en problemas digestivos severos, recurre a masajes terapéuticos o terapias florales.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Llegarán condiciones que pondrán la situación más estable y optimista. Mientras, hay que tener cuidado con proyectos utópicos. Amor: Buena piel, en especial entre quienes inician un romance. Los que están de novios vivirán escenas de alto voltaje emocional. Riqueza: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros. Bienestar: Si no has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside en ti.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades, solo es cuestión de analizarlas y decidir. Amor: Una propuesta indecente. Alguien que no podrá resistirse a tus encantos, te confesará sus más íntimas fantasías de amor. Riqueza: Algunas fricciones atentan contra tus finanzas y agregan una carga innecesaria. Responde a las complicaciones con humor. Bienestar: Es imprescindible que te pongas en contacto con tu parte espiritual, con temas más trascendentes que te llenen el alma.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia. Amor: Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde. Riqueza: Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos. Bienestar: Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.