El eclipse solar más largo del siglo: cuándo y dónde podrá verse

Desde la antigüedad, la humanidad observa con fascinación los fenómenos astronómicos. Incluso en la actualidad, con toda la información científica disponible, los eclipses solares siguen despertando un enorme interés, especialmente cuando se trata de un acontecimiento único: el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

La fecha del gran eclipse

Según la NASA, el fenómeno se producirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos, superando ampliamente a la mayoría de los eclipses de este siglo. Solo el ocurrido en 1991, con 6 minutos y 53 segundos, fue más extenso.

Cómo observarlo de forma segura

Para disfrutarlo sin riesgos es fundamental contar con equipos de observación adecuados, como telescopios con filtros especiales o lentes prismáticos certificados bajo la norma ISO 12312-2, que protegen la vista. También se recomienda buscar zonas de baja contaminación lumínica y cielos despejados, lo que convierte al eclipse en una oportunidad ideal para organizar viajes astronómicos.

Dónde será visible

El eclipse recorrerá desde el océano Atlántico, cruzará el norte de África y finalizará en el océano Índico. Se verá de manera parcial en Europa, África y Asia, aunque habrá países privilegiados para observarlo en plenitud:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

El epicentro será en Luxor, Egipto, donde el fenómeno alcanzará su mayor esplendor, con una duración exacta de 6 minutos y 23 segundos.

En Argentina podrá verse de forma parcial

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible en Argentina de manera total, ya que su recorrido principal atravesará el norte de África, Medio Oriente y parte de Europa y Asia.

Sin embargo:

En Argentina se podrá ver de forma parcial , dependiendo de la región.

, dependiendo de la región. Las provincias del noroeste argentino (NOA) —como Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán— tendrán una mejor visibilidad, aunque el sol no llegará a cubrirse por completo.

—como Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán— tendrán una mejor visibilidad, aunque el sol no llegará a cubrirse por completo. En el centro y sur del país, el fenómeno será mucho menos perceptible o directamente no se notará a simple vista.

El antecedente más cercano

El último eclipse solar total ocurrió el 8 de abril de 2024, con una duración de 4 minutos y 28 segundos. Fue visible principalmente en Estados Unidos, México y Canadá y reunió a miles de aficionados a la astronomía.

