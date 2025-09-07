Cerrá ciclos con el poder del laurel: ritual para el eclipse de Luna Llena en Piscis este domingo
El eclipse de Luna Llena en Piscis viene a cerrar ciclos iniciados tiempo atrás. Para despedirse de las energías que pesan, te recomendamos este infalible ritual con laurel.
Eclipse de Luna Llena en Piscis: el poderoso ritual con laurel para cerrar ciclos este domingo 7 de septiembre 2025. La energía de hoy es ideal para soltar lo que ya no sirve, por lo que te explicamos paso a paso cómo usar unas simples hojas de laurel para canalizar la fuerza de este evento astrológico y abrirte a nuevas oportunidades. ¡Tomá nota!
Ritual del laurel para cerrar ciclos: ¿por qué esta planta es clave?
El laurel como planta es considerada para fomentar:
- La victoria.
- El dinero.
- La protección.
Por eso, suelen quemarse sus hojas para ayudar a activar la energía positiva que facilite la apertura de posibilidades en lo personal, lo laboral y lo económico.
Ritual del laurel para cerrar ciclos: clave para el eclipse de Luna Llena en Piscis
Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Qué necesito para el ritual del laurel?
- Hojas de laurel secas.
- Un recipiente resistente al fuego.
- Fósforos o encendedor.
Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Cómo hacer el ritual del laurel?
- Con los materiales a mano, encendé ahora una hoja de laurel por vez, con intención.
- Visualizá cómo el humo se lleva las trabas y deja espacio para lo nuevo, con esta limpieza.
- Agradecé al final del ritual.
¡Listo!
