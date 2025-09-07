ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Horóscopo

Cerrá ciclos con el poder del laurel: ritual para el eclipse de Luna Llena en Piscis este domingo

El eclipse de Luna Llena en Piscis viene a cerrar ciclos iniciados tiempo atrás. Para despedirse de las energías que pesan, te recomendamos este infalible ritual con laurel.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ritual del laurel.-

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ritual del laurel.-

Eclipse de Luna Llena en Piscis: el poderoso ritual con laurel para cerrar ciclos este domingo 7 de septiembre 2025. La energía de hoy es ideal para soltar lo que ya no sirve, por lo que te explicamos paso a paso cómo usar unas simples hojas de laurel para canalizar la fuerza de este evento astrológico y abrirte a nuevas oportunidades. ¡Tomá nota!

Ritual del laurel para cerrar ciclos: ¿por qué esta planta es clave?

El laurel como planta es considerada para fomentar:

  • La victoria.
  • El dinero.
  • La protección.

Por eso, suelen quemarse sus hojas para ayudar a activar la energía positiva que facilite la apertura de posibilidades en lo personal, lo laboral y lo económico.

Ritual del laurel para cerrar ciclos: clave para el eclipse de Luna Llena en Piscis

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Qué necesito para el ritual del laurel?

  • Hojas de laurel secas.
  • Un recipiente resistente al fuego.
  • Fósforos o encendedor.

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Cómo hacer el ritual del laurel?

  • Con los materiales a mano, encendé ahora una hoja de laurel por vez, con intención.
  • Visualizá cómo el humo se lleva las trabas y deja espacio para lo nuevo, con esta limpieza.
  • Agradecé al final del ritual.

¡Listo!


Temas

Eclipse de Luna

Rituales

signos del zodíaco

Eclipse de Luna Llena en Piscis: el poderoso ritual con laurel para cerrar ciclos este domingo 7 de septiembre 2025. La energía de hoy es ideal para soltar lo que ya no sirve, por lo que te explicamos paso a paso cómo usar unas simples hojas de laurel para canalizar la fuerza de este evento astrológico y abrirte a nuevas oportunidades. ¡Tomá nota!

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios