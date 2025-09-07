Cerrá ciclos con el poder del laurel: ritual para el eclipse de Luna Llena en Piscis este domingo

Eclipse de Luna Llena en Piscis: el poderoso ritual con laurel para cerrar ciclos este domingo 7 de septiembre 2025. La energía de hoy es ideal para soltar lo que ya no sirve, por lo que te explicamos paso a paso cómo usar unas simples hojas de laurel para canalizar la fuerza de este evento astrológico y abrirte a nuevas oportunidades. ¡Tomá nota!

Ritual del laurel para cerrar ciclos: ¿por qué esta planta es clave?

El laurel como planta es considerada para fomentar:

La victoria.

El dinero.

La protección.

Por eso, suelen quemarse sus hojas para ayudar a activar la energía positiva que facilite la apertura de posibilidades en lo personal, lo laboral y lo económico.

Ritual del laurel para cerrar ciclos: clave para el eclipse de Luna Llena en Piscis

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Qué necesito para el ritual del laurel?

Hojas de laurel secas.

Un recipiente resistente al fuego.

Fósforos o encendedor.

Eclipse de Luna Llena en Piscis: ¿Cómo hacer el ritual del laurel?

Con los materiales a mano, encendé ahora una hoja de laurel por vez, con intención.

Visualizá cómo el humo se lleva las trabas y deja espacio para lo nuevo, con esta limpieza.

Agradecé al final del ritual.

¡Listo!