El horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre 2023: las predicciones para los signos del zodíaco

Como hace cada principio de mes, Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo mensual para los signos del zodíaco.

La famosa astróloga dio a conocer las predicciones del mes en su canal de You Tube. En los pronósticos adelantó qué le depararán los astros a cada signo.

La especialista también reveló los número mágicos y los días claves para cada signo.

Horóscopo: las predicciones de Mhoni Vidente para septiembre 2023

1. ARIES

Mes de estar arriba en cuestiones laborales, de estudios, personales y amorosas. Brillan más que nunca, por lo que deben cuidarse de envidias y mal de ojo. Controlen su temperamento y sus pensamientos negativos. Eviten los celos infundados que los llevan a destruir sus relaciones de pareja. Nuevas oportunidades de trabajo y cambio de casa, ciudad o país. Tres golpes de suerte. Dos viajes: uno por trabajo y otro de placer. Si están en pareja, embarazo en puerta. No quieran controlar a todos y a todo: mejor controlen su vida y sus pensamientos. Tendrán felicidad, estabilidad y crecimiento. Poder personal extra para lograr grandes objetivos. Firma de nuevos contratos, negocios o préstamos. Cuídense de enemigos ocultos; de quienes se acercan para robarles la energía: no todos son como ustedes que siempre quieren ayudar. Mes de logros en cuestiones económicas.

Carta del mes: El Emperador. Color: Amarillo. Números de la suerte: 02 y 21. Signos compatibles: Capricornio, Géminis y Virgo.

Días claves: 2, 6, 9, 13, 21 y 27. Serán días en los que recibirán una corriente de energía positiva en todas las formas.

2. TAURO

Mes en el que tendrán poder, fuerza y determinación. En el vínculo de pareja, compromiso firme, relación formal o propuesta de matrimonio. Vuelven a estudiar. Un negocio propio que tenía en planes les trae la oportunidad de crecer sin límites: su único limitante son ustedes mismos. Cuiden la alimentación y mantengan buenos hábitos. Dos golpes de suerte. Invitación de amores nuevos a salir de viaje. Cambio de look para verse mejor y reinventarse. No presten dinero y estén atentos a sus gastos; afiancen la economía y no pierdan dinero en inversiones que no se vayan a dar. Hacen una compra grande. Mes para sanar cuerpo y espíritu; posibilidad de renacer. Ganen conocimientos y cultura. Juntas laborales, cambios de puesto y proyectos nuevos. Será un mes agotador, con muchas energías encontradas; de crecimiento laboral y de conocer gente de poder.

Carta del mes: As de Bastos. Color: Verde. Números de la suerte: 06 y 11. Signos compatibles: Acuario, Cáncer y Libra.

Días claves: 1, 5, 15, 22 y 28. Energía positiva en cuestiones de trabajo, cambio de casa o cambios personales y de actitud.

3. GÉMINIS

Este mes, el mundo de ustedes, está en sus manos. Empiecen crecer sin detenerse; muevan energías. Reinvéntense. Salen de viaje y conocen gente importante. Tres golpes de suerte. Momento de empezar algo nuevo en sus vidas. Si alguien no los valoró en cuestiones amorosas, déjenlo atrás: cierren capítulos, abandonen el pasado, enfrenten el presente y así tendrán un futuro prometedor. Busquen el equilibrio en todas las áreas de su vida. Depuren amistades y saquen a quienes no les aportan nada. Reacomoden su casa para mover energías. Alegría y prosperidad. Cambios importantes que los marcan para crecer y mejorar. Cuídense de chismes, intrigas y mal de ojo. Precaución con quienes salen y con quién están. mes de reuniones y fiestas. Estén siempre impecables.

Carta del mes: El Mundo. Color: Naranja. Números de la suerte: 03 y 25. Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

Días claves: 3, 5, 10, 16, 22 y 24. Salen adelante en cuestiones laborales, de negocio propio y personales.

4. CÁNCER

Es su mes Es un mes de afianzar la economía, de pedir las cuentas claras, de cobrar deudas, recuperar dinero y ganar estabilidad. Tres golpes de suerte. Crecimiento económico. Cuidado con amores traicioneros; no sean tan intensos, relajen. Para los Cáncer que estén en pareja, embarazo en puerta. No se fíen tanto de quienes los rodean: sean más discretos y prudentes. No cuenten tanto ni den sus opiniones tan abiertamente. Cuídense de chismes laborales que los ponen en situaciones incómodas. Quítense celos, inseguridades y eviten pleitos.

Carta del mes: As de oros. Color: Dorado y Plateado. Números de la suerte: 04 y 08. Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Tauro.

Días claves: 1, 7, 11, 14, 25 y 28. Claves en cuestiones económicas, de progreso, cambio de casa y ascenso laboral.

5. LEO

Calma que todo viene en este mes. Oportunidad de crecer económicamente. El Arcángel Miguel los protegerá para quitarles las envidias. las energías negativas y el mal de ojo: invóquenlo todos los días. Arreglan cuestiones legales y de papeles. Dos golpes de suerte. Momento de hacer dinero y crecer económicamente. Estabilidad en todos los sentidos. Mantengan buenos hábitos y dejen vicios. Mes para expandirse, lograr grandes cosas, conocer nuevos lugares y no estancarse. Sean pacientes y vayan paso a paso en la pareja, los negocios y el trabajo. Los invitan a un viaje. Fuerza, poder y determinación. Purifiquen cuerpo, alma y espíritu. Poder. Llega el negocio que esperaban. Propuesta de matrimonio. Ayudan a un familiar con problemas de salud.

Carta del mes: La Templanza. Color: Amarillo y Rojo. Números de la suerte: 01, 05 y 23. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Días claves: 2, 4, 8, 20, 21 y 26. Días de progreso, de nuevas oportunidades, de estabilidad económica, de realizar operaciones de compra-venta y de reinventarse.

6. VIRGO

Mes de reinventarse y ganar poder. Mejoren sus hábitos y reúnanse con gente positiva. Cuatro golpes de suerte. Aprovechen la abundancia: vale ser ambicioso y materialista. Cuídense de las energías negativas de exparejas o de gente de su pasado. Pongan pasión a las cosas. Tengan el valor de hacerse notar. llega dinero a manos llenas: dinero fácil y rápido. Cobran deudas y compran algo importante. Cambien las energías de negativas a positivas.

Carta del mes: El Juicio. Color: Rojo. Números de la suerte: 15 y 19. Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra.

Días claves: 1, 7, 8, 14, 20 y 27. Fuerza económica, cambios de trabajo y negocio propio. Alivian problemas en general.

7. LIBRA

Será su mes. Sigan adelante, no se detengan y avancen sin miedo. Será un mes de tomar decisiones muy importantes para su vida. Se recupera su economía y les llega dinero. Mejoren sus hábitos y ocúpense primero de ustedes y no tanto de los demás. Dejen los vicios para lograr estabilidad. Tres golpes de suerte. Dos viajes de placer. Nuevas opciones de crecimiento. Cuídense mucho de envidias y de personas malévolas que los rodean diciendo ser sus amigos: abran los ojos, protéjanse y no confíen en nadie. Mes de liberación de energías negativas. Compran algo importante; abundancia segura.

Carta del mes: El Carro. Color: Azul y Blanco. Números de la suerte: 3, 9, 14, 21 y 28. Signos compatibles: Géminis. Leo y Acuario.

Días claves: 3, 9, 14, 21 y 28. Serán claves en lo económico, lo personal y la salud.

8. ESCORPIO

Mes de madurar y de entender hacia dónde van. Sean prudentes y no cuenten tanto sus planes y metas. Será un mes de reacomodar cuestiones laborales; crecen en su puesto. También es un buen momento para poner un negocio propio. Cuidado con separaciones, divorcios y traiciones. Habrá energías cruzadas y cambiantes en lo amoroso. Paciencia con la pareja; piensen muy bien lo que vayan a decir y cómo lo dirán. Tres golpes de suerte. La buena suerte es suya: es tiempo de renacer y de quitarse lastres que arrastraban. Mejoren sus hábitos. Crecimiento económico y tiempo de cambiar de casa, ciudad o país para crecer. Sigan estudiando y capacitándose para cumplir sus objetivos. Regalo inesperado. Un nuevo amor los invita a un viaje. Pongan sus papeles al día

Carta del mes: El Loco. Color: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 14 y 27. Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo.

Días claves: 4, 7, 11, 19 y 25. Días para mover energías y reinventarse.

9. SAGITARIO

Mes de brillar y empezar de nuevo. Son la combinación perfecta de energías positivas. Lo que piensen, se les va a dar. Su mente es poderosa: aléjense de pensamientos negativos. Reciben dinero inesperado y pagan sus deudas. Negocios nuevos y crecimiento de la economía. Tres viajes en los que conocen gente importante. Tres golpes de suerte. Inviertan bien el dinero que les llega. Quienes los rodean les quitan energía: evítenlo. Su energía les es propia y es lo que los ayudará a reinventarse. Protéjanse para que no les quiten su buena vibra. Si están casados, divorcio en puerta. Vienen amores nuevos: ustedes nunca estarán solos. Fuerza espiritual: lo que piensan se les da. Canalicen energías positivas para tener mejor trabajo, relación, hogar y todo lo que desean. Desconfíen de sus socios o compañeros de trabajo; no les confíen tanto ni les presten dinero. Pasiones y amores prohibidos. Mes para reinventarse.

Carta del mes: El Sol. Color: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 20 y 22. Signos compatibles: Virgo, Sagitario y Aries.

Días claves: 1, 6, 13, 21 y 27. Días para empezar a crecer especialmente en lo económico.

10. CAPRICORNIO

Este mes pidan que se les dará. Mes de salir de viaje y de conocer gente importante. Logros. Alerta: cuiden su temperamento y mentalidad; sus enojos y sus pleitos. No peleen por lo que no vale la pena. Controlen su carácter porque si lo llevan hacia lo positivo los hará más ricos, poderosos y atrayentes de energías positivas. Tres viajes: dos por trabajo y uno por placer. Aprovechen la buena racha. Suerte, abundancia y crecimiento económico. Comunicación: no se cierren, digan lo que piensan y sienten sin agresividad. Negocio nuevo o cambio de trabajo. No dejen de estudiar. Mantengan buenos hábitos y no presten dinero.

Carta del mes: El Mago. Color: Azul y Rojo. Números de la suerte: 07 y 13. Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Días claves: 1, 6, 9, 13, 19 y 26. Días para empezar a crecer económicamente y comenzar negocio propio.

11. ACUARIO

Mes de brillar y de emprender negocios propios. Se reinventan. Son pilar de situaciones. Dos viajes. Dos golpes de suerte. Les pagan un dinero que les debían. Trámite legal exitoso. Arreglan asuntos pendientes del pasado que no los dejaban avanzar. Amores prohibidos y apasionados. Sueños y metas se dan más fácilmente. Traten de no comentarlos demasiado para evitar energías negativas y envidias. Mes de oportunidades, de conocer más y de crecer económicamente. Cuidado con enojos sin razón: el que se enoja pierde. Mes de energías positivas, de ganar dinero y pagar deudas. Mes competitivo: hagan un esfuerzo mayor.

Carta del mes: La Estrella. Color: Amarillo y Azul. Números de la suerte: 16 y 30. Signos compatibles: Leo, Tauro y Escorpio.

Días claves: 4, 7, 15, 22 y 28. Ideales para crecer económicamente y no detenerse.

12. PISCIS

Reciben un dinero extra que les debían o gana en juegos de azar. Este mes el dinero florece para Piscis. Pero cuidado: deben cuidarse de enemigos ocultos, brujerías y mal de ojo. Protéjanse y no se confíen de nadie. Negocio propio o cambio positivo de trabajo. Sigan estudiando. No confundan amor con amistad; no confundan una relación pasajero y se hagan ilusiones. Las relaciones firmes se dan solas y de manera clara: el que les miente no sirve. Amores nuevos. No dejen que abusen de ustedes y su bondad. Digan «no» si les piden dinero, ayuda o algo que no les conviene. Elevan buena energía. Mes de reuniones laborales y familiares. Retoman buenos hábitos. Les ofrecen un nuevo trabajo: tómenlo que les dará un dinero extra.

Carta del mes: El Diablo. Color: Morado y Rojo. Números de la suerte: 27 y 08. Signos compatibles: Cáncer, Escorpio y Sagitario.

Días claves: 1, 8, 16, 20, 24 y 27. Días para mover energías, tomar decisiones importantes para crecer y quererse más.