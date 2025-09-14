Mhoni Vidente reveló qué les depara a los 12 signos zodiacales, además de compartir los números mágicos que te acompañarán. A través de su cuenta de YouTube, la pitonisa hizo su habitual anuncio para todos los signos.

Esta semana que irá del 15 al 19 de septiembre de 2025 presenta particularidades para todos los signos que deberán tener calma e inteligencia para transitar conflictos, proyectos y reuniones.

El Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre, signo por signo

Aries

La carta de la Torre se presenta como advertencia para los Aries: precaución ante fraudes, engaños o decisiones apresuradas. Es tiempo de analizar con calma cada firma, contrato, compra o inversión. Su mejor día será el viernes, momento clave para concretar acuerdos que traerán ingresos extra. En temas de salud, deben prestar especial atención al estómago y evitar excesos alimenticios, sobre todo en la noche.

Las juntas laborales, nuevos proyectos y contratos abrirán oportunidades, mientras que en el plano personal se recomiendan estudios de idiomas, liderazgo o incluso inteligencia artificial. La influencia del arcángel Rafael acompañará a Aries, brindándole sanación y protección. En el amor, se perfilan relaciones con Cáncer, Sagitario y Capricornio, mientras que los casados podrían recibir la sorpresa de un embarazo. Los números de la suerte son 04, 29 y 46, con el azul y el verde como colores de fortuna.

Esta semana, Aries también sentirá un fuerte deseo de expansión, con viajes breves pero significativos y planes que lo proyectarán hacia el futuro. El consejo es no dejarse dominar por los miedos internos ni por la presión externa, pues su liderazgo natural le permitirá abrir caminos donde otros ven obstáculos.

Tauro

El tarot revela la carta del Loco para Tauro, señal de dinero rápido y oportunidades inesperadas, ya sea por ventas, juegos de azar o contratos. Sin embargo, se aconseja prudencia: no prestar ni confiar ciegamente, pues podrían perder su suerte. La salud se verá afectada por dolores de cabeza o problemas de espalda, por lo que baños de hierbabuena o ruda serán recomendables.

El miércoles será su mejor día, con los números 02, 23 y 45 como portadores de suerte, bajo los colores blanco y rojo. En el amor, los signos compatibles serán Acuario, Capricornio y Virgo, aunque se recomienda dar espacio en las relaciones actuales para evitar tensiones. Los arcángeles invitan a Tauro a disponerse a perdonar y dejar atrás cargas emocionales que impiden avanzar.

Será una etapa ideal para invertir en sí mismos, ya sea a través de estudios, cuidado personal o incluso una renovación estética que refuerce su autoestima. El destino les pide confiar en su intuición y no dejar que la opinión ajena condicione decisiones trascendentales.

Géminis

La carta del tarot señala la necesidad de cuidarse de enemigos ocultos: personas que sonríen pero sienten envidia. Géminis deberá ser reservado con sus logros y proyectos. La semana arranca con fuerza el lunes, día para cuidar la salud, la alimentación y la energía. Los números mágicos son 11, 14 y 28, con el azul y el naranja como colores de poder. En el amor, Virgo, Libra y Acuario serán signos compatibles para nuevas oportunidades.

También llegan noticias positivas en trámites de viajes, pasaportes o visas. El consejo de los arcángeles es protegerse y no confiar ciegamente en nadie, además de cuidar la salud de huesos y columna.

Además, se avecinan oportunidades de crecimiento profesional que podrán ser aprovechadas si logran mantenerse firmes en sus objetivos sin dejarse distraer por conflictos externos. La clave será trabajar en silencio y dejar que los resultados hablen por sí mismos.

Cáncer

El Ermitaño guía al signo de Cáncer hacia la luz y la estabilidad. Esta semana será propicia para tomar decisiones importantes sin pedir tantas opiniones, confiando en su intuición. Jueves será su mejor día, con viajes cortos y reuniones laborales que traerán crecimiento. Los números de suerte serán 08, 13 y 21, con los colores amarillo y naranja como aliados.

El arcángel Miguel acompañará al signo, brindando protección frente a energías negativas. En lo personal, Escorpio, Capricornio y Piscis se perfilan como compañeros de estabilidad amorosa. La salud exigirá mayor cuidado de hígado, riñones y páncreas, evitando excesos de alcohol o comidas pesadas.

Esta etapa también será decisiva para proyectar nuevas metas a largo plazo, tanto en lo profesional como en lo personal. Cáncer deberá atreverse a soñar en grande, dejar de lado pensamientos destructivos y reconocer que los cambios actuales son la antesala de una transformación positiva.

Leo

Los Amantes marcan el destino de Leo, impulsando el crecimiento social, la apertura a nuevas relaciones y la oportunidad de destacar en áreas como la política, liderazgo o comercio internacional. Será una semana de intenso trabajo y desgaste, pero también de abundancia.

El miércoles se perfila como día clave, con seis golpes de suerte a través de los números 01, 33 y 77. El azul y blanco serán sus colores de poder. Se recomienda no dejarse atrapar por chismes ni personas envidiosas, cortar lazos con el pasado y enfocarse en nuevos proyectos. En el amor, compatibilidad con Capricornio, Aries y Géminis.

Asimismo, el tarot revela que será momento de fortalecer su disciplina, pues solo con constancia y paciencia podrá concretar los grandes proyectos que lo esperan. Leo deberá aprender a confiar en su capacidad de resiliencia, evitando el orgullo excesivo que a veces lo aleja de los demás.

Virgo

La Rueda de la Fortuna se alinea con el cumpleaños de los Virgo, trayendo una semana de éxito, sorpresas y crecimiento. Será un momento de cerrar contratos, organizar el tiempo y cuidar la economía. El miércoles brillará como su mejor día, acompañado de los números 06, 20 y 45, con el verde y naranja como colores de la buena suerte. En el amor, compatibilidad con Escorpio, Capricornio y Tauro.

En temas de salud, atención especial a la espalda y riñones. Los arcángeles aconsejan liberarse de miedos y rencores, abrazar el presente y disfrutar plenamente de esta etapa de renovación personal.

También será un tiempo para reconciliarse con el pasado y comprender que cada experiencia vivida le dio herramientas para llegar hasta donde está. Virgo tendrá que enfocarse en cultivar paciencia y aprender a delegar responsabilidades, pues su perfeccionismo podría generarle desgaste innecesario.

Libra

La carta del As de Oros guía a Libra hacia la estabilidad económica y el crecimiento personal. Esta semana será fundamental para tomar decisiones con seguridad, sin dejarse influir por el miedo o la duda. Se abre un periodo de nuevas contrataciones, cambios positivos en el trabajo y asesorías legales que traerán solución a trámites pendientes.

Lunes será su mejor día, con los números 09, 26 y 40 como aliados y el rosa mexicano junto al amarillo como colores de poder. En la salud deberán prestar atención a tobillos, piernas y pies, evitando cargar peso excesivo o descuidos en su caminar. En el amor, Libra vivirá un renacer, con posibilidades de compromisos más sólidos y estabilidad con Géminis, Aries y Acuario. Los arcángeles auguran triunfo, éxito y retos, invitando a mantener discreción sobre proyectos importantes.

Además, esta semana Libra tendrá la oportunidad de reafirmar su identidad y demostrar al mundo lo valioso de su talento. El consejo será creer en sí mismo sin reservas, dejar atrás comparaciones y enfocarse en construir un patrimonio sólido que lo sostenga en el futuro.

Escorpión

El tarot coloca la carta del Mundo frente a Escorpión, revelando que es tiempo de expansión, viajes, estudios e inversiones. Esta semana se activa la energía de los cambios, invitando a desprenderse de personas negativas y malos pensamientos que generan tensión en la espalda, su punto débil.

El martes será su mejor día, con los números 05, 12 y 24 como fuentes de suerte y los colores amarillo y naranja como aliados de crecimiento. En el amor, signos como Aries, Piscis y Cáncer serán altamente compatibles. Los arcángeles lo impulsan hacia la manifestación de sus deseos, invitándolo a enfocarse en lo que quiere lograr, ya sea un nuevo negocio, una familia o un patrimonio más sólido.

Asimismo, será una semana para fortalecer la espiritualidad y aprender a confiar más en la propia intuición. Escorpión deberá recordar que no necesita rogar por amor ni por amistades: el verdadero poder está en mantener relaciones donde la reciprocidad sea genuina.

Sagitario

La carta del Emperador otorga a Sagitario fortaleza y dinamismo para superar cualquier obstáculo. Esta semana es clave para establecer planes de vida claros, cerrar contratos, recibir pagos atrasados y avanzar en metas profesionales. Jueves será su mejor día, con los números 03, 15 y 31 trayendo suerte y el rojo junto al amarillo como colores de poder.

El estómago será su punto débil, por lo que se recomienda evitar excesos alimenticios y pensamientos obsesivos que generan estrés. En el amor, signos compatibles como Libra, Leo y Aries traerán estabilidad. Los arcángeles lo invitan a visualizarse en el éxito, confiando en su capacidad de transformar cada reto en oportunidad.

Será también un tiempo de liberación, ideal para cerrar ciclos y dejar atrás relaciones o trabajos que no contribuyen a su felicidad. Sagitario aprenderá que su verdadero crecimiento llega cuando decide priorizar su paz interior por encima de cualquier vínculo tóxico.

Capricornio

La carta de la Templanza marca una semana de calma, equilibrio y crecimiento para Capricornio. Viernes será su día más favorable, con seis golpes de suerte reflejados en los números 01, 02 y 30, bajo los colores blanco y rojo. Llegarán oportunidades laborales, reconocimientos y viajes cortos que reforzarán su confianza. En el amor, Piscis, Aries y Tauro serán signos compatibles.

La salud exigirá cuidados en el sistema urinario e infecciones, recordándole la importancia de relaciones estables y del autocuidado. Los arcángeles recomiendan limpias energéticas y baños espirituales para liberarse de envidias y cargas negativas.

A nivel personal, será una etapa para proyectar a futuro y visualizar cómo quiere verse en los próximos años. Capricornio deberá aprender a delegar y no cargar con problemas ajenos, pues su destino está marcado por el liderazgo y la estabilidad, pero solo si aprende a soltar lo que no le corresponde.

Acuario

La carta del Sol ilumina a Acuario con abundancia, crecimiento y oportunidades de inversión. Jueves será su mejor día, con los números 07, 18 y 34 como fuentes de fortuna, y el azul junto al amarillo como colores de protección.

Viajes cortos, nuevos negocios y proyectos relacionados con deporte o alimentación se perfilan como oportunidades de éxito. En el amor, la compatibilidad será mayor con Aries, Tauro y Libra. Los arcángeles recuerdan a Acuario que es un ser de luz poderoso, invitándolo a cuidar su salud bucal, garganta y pulmones.

Además, será un momento clave para diferenciar entre pasión y amor verdadero. La carta le pide formar un patrimonio propio y no depender de herencias o promesas ajenas. Acuario deberá poner en orden sus documentos y dar pasos firmes hacia la consolidación de su futuro, confiando en que la disciplina lo llevará hacia una estabilidad duradera.

Piscis

El Mago acompaña a Piscis en una semana de creatividad, suerte y renovación. Miércoles será su mejor día, con los números 06, 08 y 27 como guías de fortuna, bajo los colores amarillo y negro como símbolos de protección. Llegarán oportunidades laborales, revisiones en el trabajo o la escuela, y se recomienda actualizar pagos pendientes. Su punto débil serán los nervios y el insomnio, por lo que la actividad física, la meditación y los rezos serán esenciales.

En el amor, Tauro, Cáncer y Escorpión serán sus signos más compatibles. Los arcángeles le aconsejan soltar para progresar, dejando atrás relaciones o trabajos que ya no lo hacen feliz.

Esta semana también será clave para que Piscis deje de idealizar a los demás y comience a idealizar su propio futuro. El tarot le pide enfocarse en sus talentos creativos, tomar cursos de desarrollo personal y proyectar metas ambiciosas que puedan convertirse en realidad con constancia y fe.