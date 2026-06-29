Energías del horóscopo del lunes 29 de junio: cómo influirá la luna llen en tu amor y bienestar personal
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 29 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos.
Amor: Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, solo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño.
Riqueza: No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte.
Bienestar: Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Solo así lograrás enfrentarlos y superarlos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy tu forma de pensar es ingeniosa, original e inteligente. La electricidad abunda en tu cabeza y en el resto de tu cuerpo.
Amor: Logras expectativas bastante buenas para tu profesión, pero no alcanzas igual éxito en cuestiones sentimentales.
Riqueza: Decidido a forjarte un futuro seguro, ten paciencia en esta etapa tormentosa. Mil exigencias del afuera agotan tus energías.
Bienestar: Eres un gran amigo, siempre pueden contar contigo de forma incondicional. Aunque debes cuidar que no hieran tus sentimientos fácilmente.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: La vida es una totalidad y buscar la realización en esa totalidad te llevará al éxito. Será un buen día para incursionar en las artes.
Amor: Compartirás con tu pareja momentos inolvidables. No te angusties pensando si es para toda la vida, mejor aprende a disfrutar lo que vives.
Riqueza: Tu falta de concentración en el trabajo puede poner en serio riesgo una cadena de actividades de la cual eres parte.
Bienestar: La sexualidad podría ser también un canal adecuado para el equilibrio de energías y para darle a tu cuerpo el ejercicio que necesita.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.
Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar placer y buenas conversaciones.
Riqueza: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto.
Bienestar: Evita cometer excesos en el comer o beber y presta atención a tus sueños, quizá recibas mensajes importantes por medio del inconsciente.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento.
Amor: Es momento de dar importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante.
Riqueza: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias.
Bienestar: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia.
Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así.
Riqueza: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro.
Bienestar: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No dejarás pasar de largo las oportunidades que se vayan presentando. Sagacidad y empuje te llevarán a romper con viejos esquemas.
Amor: Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy.
Riqueza: Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades.
Bienestar: Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas. Te beneficiarán los ejercicios de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y/o la natación.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Hacia la tarde los ánimos se serenarán y la jornada promete concluir en una agradable velada. Recibirás una proposición interesante.
Amor: No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.
Riqueza: Aspectos negativos pueden obstaculizar el avance personal y no te será fácil adaptarte a los cambios bruscos que se avecinan.
Bienestar: Será conveniente que tu alimentación sea liviana y natural. Te beneficiarán los baños de sales aromáticas y la actividad física en el agua.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Podrás deshacerte de preocupaciones que te agobiaran en jornadas anteriores. Disfruta el aire fresco que se respira.
Amor: Tu relación está deteriorada debido a los conflictos con tu familia política. Aprovecha la jornada para hacer algo al respecto.
Riqueza: Tomate diez minutos de la jornada de hoy para revisar tu agenda. No permitas que los compromisos laborales te sorprendan.
Bienestar: No siempre te será posible sortear las vicisitudes de la vida por ti mismo. Eventualmente deberás pedir ayuda a las personas que te rodean.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida.
Amor: Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos.
Riqueza: Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios.
Bienestar: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Disfrutarás de la familia y los amigos. En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes.
Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres.
Riqueza: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas.
Bienestar: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tu calendario social empieza a llenarse y la vida se presenta agitada. Programa una visita a la peluquería o a una masajista.
Amor: Debido a la tensión reinante, más te vale aislarte que estar en tormentosa compañía. Te salvará la camaradería de tus amigos.
Riqueza: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás.
Bienestar: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Tienes energía, así que ponte en acción.
Comentarios