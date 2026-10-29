Horóscopo chino de hoy, jueves 29 de octubre: Ludovica Squirru anticipa un giro inesperado para estos signos antes de noviembre

El horóscopo chino de hoy, jueves 29 de octubre de 2026, marca una jornada de movimientos, decisiones y oportunidades para los doce animales del zodíaco oriental. En la recta final del mes, las energías invitan a resolver asuntos pendientes, revisar los vínculos y prepararse para los cambios que traerá noviembre.

De acuerdo con el calendario tradicional chino, este jueves estará regido por la Rata de Fuego Yang, una combinación asociada con la inteligencia, la iniciativa y la capacidad de encontrar soluciones. Sin embargo, también puede despertar impaciencia y provocar discusiones innecesarias.

Las tendencias de la jornada se complementan con las predicciones de Ludovica Squirru para octubre de 2026, publicadas en su libro Horóscopo chino 2026, que anticipan un período de transformaciones emocionales, aprendizajes y cierres de ciclos.

Horóscopo chino de hoy: qué signos tendrán más suerte este jueves 29 de octubre

Dragón, Mono y Búfalo aparecen entre los animales con mayor afinidad con la energía de la Rata, que domina este jueves. Podrán encontrar oportunidades para avanzar en proyectos, resolver conversaciones pendientes y fortalecer sus relaciones.

En cambio, el Caballo deberá actuar con especial prudencia, ya que se encuentra en oposición con la Rata dentro de la astrología oriental. Conejo y Cabra también podrían experimentar algunas tensiones.

La recomendación general será aprovechar las oportunidades sin dejarse llevar por los impulsos.

Las predicciones del horóscopo chino para hoy, signo por signo

Rata: oportunidades para resolver asuntos pendientes

Años: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. La Rata será protagonista de la jornada y contará con energía para tomar decisiones importantes. Es un buen momento para avanzar en cuestiones laborales y resolver situaciones que vienen demoradas. Sin embargo, deberá evitar sobrecargarse de responsabilidades.

Consejo del día: priorizar lo importante y aprender a delegar.

Búfalo: estabilidad y buenas posibilidades en el trabajo

Años: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. El Búfalo encontrará oportunidades para recuperar la confianza y ordenar sus proyectos. En el terreno afectivo, será importante escuchar antes de reaccionar. Una conversación sincera podría ayudar a superar diferencias.

Consejo del día: mantener la paciencia y aceptar nuevas ideas.

Tigre: decisiones que requieren diplomacia

Años: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. El Tigre sentirá deseos de avanzar rápidamente, pero deberá cuidar sus palabras. Las diferencias de opinión podrían provocar tensiones laborales o familiares. Será una jornada favorable para concentrarse en objetivos personales.

Consejo del día: elegir las batallas y evitar discusiones innecesarias.

Conejo: emociones intensas y cambios en el amor

Años: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. El Conejo podría atravesar una jornada de mayor sensibilidad. Las relaciones personales ocuparán un lugar importante y podrían aparecer oportunidades para aclarar malentendidos. Conviene evitar decisiones apresuradas.

Consejo del día: escuchar las emociones sin actuar impulsivamente.

Dragón: buenas noticias y oportunidades para avanzar

Años: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. El Dragón será uno de los signos más favorecidos del jueves. La afinidad con la Rata podría facilitar acuerdos, encuentros y decisiones importantes. En el plano emocional, será un buen momento para dejar atrás preocupaciones y recuperar la confianza.

La afinidad con la Rata podría facilitar acuerdos, encuentros y decisiones importantes. En el plano emocional, será un buen momento para dejar atrás preocupaciones y recuperar la confianza. Consejo del día: aceptar ayuda y animarse a dar un paso adelante.

Serpiente: claridad para tomar decisiones

Años: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025. La Serpiente encontrará respuestas a situaciones que le generaban incertidumbre. Podrían surgir oportunidades interesantes, aunque será importante evaluar cuidadosamente cualquier propuesta económica.

Consejo del día: confiar en la intuición sin descuidar la prudencia.

Caballo: un jueves para evitar conflictos

Años: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026. El Caballo será el signo que deberá tener mayor cautela. La energía de la Rata puede generar tensiones, impaciencia y diferencias de criterio. No será el mejor momento para discutir ni tomar decisiones impulsivas. En cambio, convendrá terminar tareas pendientes.

La energía de la Rata puede generar tensiones, impaciencia y diferencias de criterio. No será el mejor momento para discutir ni tomar decisiones impulsivas. En cambio, convendrá terminar tareas pendientes. Consejo del día: bajar el ritmo y pensar antes de actuar.

Cabra: ordenar las emociones y recuperar el equilibrio

Años: 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. La Cabra necesitará tranquilidad para concentrarse en sus prioridades. Las exigencias externas podrían generar cansancio o cierta irritabilidad. Será importante encontrar espacios de descanso y compartir tiempo con personas de confianza.

Consejo del día: respetar los propios tiempos.

Mono: suerte en las conversaciones y nuevos proyectos

Años: 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

1968, 1980, 1992, 2004 y 2016. El Mono tendrá una de las energías más favorables del día. Su capacidad de adaptación y su inteligencia le permitirán resolver problemas con creatividad. Una conversación inesperada podría abrir una oportunidad laboral o personal.

Su capacidad de adaptación y su inteligencia le permitirán resolver problemas con creatividad. Una conversación inesperada podría abrir una oportunidad laboral o personal. Consejo del día: prestar atención a las propuestas que aparezcan.

Gallo: ordenar proyectos antes de noviembre

Años: 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

1969, 1981, 1993, 2005 y 2017. El Gallo encontrará satisfacción en las pequeñas tareas y en la organización de sus asuntos personales. No será necesario buscar grandes cambios: los avances más importantes podrían surgir de la constancia.

Consejo del día: terminar lo pendiente antes de asumir nuevos compromisos.

Perro: vínculos que necesitan atención

Años: 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

1970, 1982, 1994, 2006 y 2018. El Perro atravesará una jornada que invita a revisar las relaciones personales. Una conversación pendiente podría ayudar a recuperar la confianza. También será importante evitar que las preocupaciones laborales interfieran con el descanso.

Consejo del día: escuchar y expresar lo que siente con tranquilidad.

Chancho: cerrar ciclos y mirar hacia adelante

Años: 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

1971, 1983, 1995, 2007 y 2019. El Chancho tendrá la oportunidad de dejar atrás situaciones emocionales que ya cumplieron su ciclo. La energía del mes favorece el perdón, la reflexión y la posibilidad de comenzar una nueva etapa con mayor serenidad.

Consejo del día: valorar lo aprendido y abrirse a nuevas experiencias.

Horóscopo chino: cuáles son los signos compatibles y cuáles chocan hoy

La energía de la Rata de Fuego Yang establece distintas afinidades dentro del zodíaco oriental.

Signos favorecidos: Dragón, Mono y Búfalo.

Dragón, Mono y Búfalo. Signo en oposición: Caballo.

Caballo. Signos que deberán actuar con cautela: Conejo y Cabra.

Conejo y Cabra. Energía predominante: Fuego Yang.

Fuego Yang. Clave de la jornada: tomar iniciativas, negociar y evitar discusiones por orgullo.

En la recta final de octubre, las tendencias generales que describe Ludovica Squirru invitan a cerrar ciclos, cuidar las relaciones y prepararse emocionalmente para noviembre. La combinación de estas influencias convierte al jueves en una jornada para actuar con inteligencia, escuchar la intuición y reconocer cuándo es momento de avanzar y cuándo conviene esperar.