Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el miércoles 20 de mayo de 2026

El miércoles llega con una energía más dinámica y favorable para resolver asuntos pendientes. Será una jornada de movimientos rápidos, noticias inesperadas y necesidad de reorganizar prioridades. Algunos signos sentirán alivio después de días intensos, mientras que otros deberán manejar mejor la ansiedad y la impulsividad.

Las predicciones para cada signo

Rata

Aparecen respuestas que venías esperando. Día positivo para ordenar cuentas, papeles y temas laborales.

Buey

La paciencia será fundamental. No todo se resolverá al ritmo que esperás, pero habrá avances importantes.

Tigre

Buen momento para cambios de rutina, viajes cortos o decisiones relacionadas con trabajo y proyectos.

Conejo

La sensibilidad sigue alta, aunque hacia la tarde aparecerá más claridad emocional y tranquilidad.

Dragón

La energía favorece encuentros importantes, acuerdos y nuevas conexiones personales o laborales.

Serpiente

Necesidad de silencio y menos ruido externo. Escuchá más las señales del cuerpo.

Caballo

Día intenso en lo emocional. Evitá actuar desde el enojo o la ansiedad.

Cabra

Se activa una energía positiva para el hogar y los vínculos familiares.

Mono

Las ideas fluyen mejor. Buen momento para proyectos creativos y conversaciones importantes.

Gallo

Atención al descanso y a la salud. Bajá el ritmo mental y evitá sobrecargarte.

Perro

Podría llegar una noticia inesperada vinculada al trabajo o al dinero.

Chancho

La intuición estará muy fuerte. Confiá más en lo que sentís y menos en las opiniones externas.