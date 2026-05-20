Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el miércoles 20 de mayo de 2026
El miércoles llega con una energía más dinámica y favorable para resolver asuntos pendientes. Será una jornada de movimientos rápidos, noticias inesperadas y necesidad de reorganizar prioridades. Algunos signos sentirán alivio después de días intensos, mientras que otros deberán manejar mejor la ansiedad y la impulsividad.
Las predicciones para cada signo
Rata
Aparecen respuestas que venías esperando. Día positivo para ordenar cuentas, papeles y temas laborales.
Buey
La paciencia será fundamental. No todo se resolverá al ritmo que esperás, pero habrá avances importantes.
Tigre
Buen momento para cambios de rutina, viajes cortos o decisiones relacionadas con trabajo y proyectos.
Conejo
La sensibilidad sigue alta, aunque hacia la tarde aparecerá más claridad emocional y tranquilidad.
Dragón
La energía favorece encuentros importantes, acuerdos y nuevas conexiones personales o laborales.
Serpiente
Necesidad de silencio y menos ruido externo. Escuchá más las señales del cuerpo.
Caballo
Día intenso en lo emocional. Evitá actuar desde el enojo o la ansiedad.
Cabra
Se activa una energía positiva para el hogar y los vínculos familiares.
Mono
Las ideas fluyen mejor. Buen momento para proyectos creativos y conversaciones importantes.
Gallo
Atención al descanso y a la salud. Bajá el ritmo mental y evitá sobrecargarte.
Perro
Podría llegar una noticia inesperada vinculada al trabajo o al dinero.
Chancho
La intuición estará muy fuerte. Confiá más en lo que sentís y menos en las opiniones externas.
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