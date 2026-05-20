ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el miércoles 20 de mayo de 2026

Las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipan días de movimientos emocionales, cambios inesperados y señales importantes para varios signos. Qué energías dominarán el día y cuáles serán los animales más favorecidos.

Redacción

Por Redacción

El miércoles llega con una energía más dinámica y favorable para resolver asuntos pendientes. Será una jornada de movimientos rápidos, noticias inesperadas y necesidad de reorganizar prioridades. Algunos signos sentirán alivio después de días intensos, mientras que otros deberán manejar mejor la ansiedad y la impulsividad.

Las predicciones para cada signo

Rata

Aparecen respuestas que venías esperando. Día positivo para ordenar cuentas, papeles y temas laborales.

Buey

La paciencia será fundamental. No todo se resolverá al ritmo que esperás, pero habrá avances importantes.

Tigre

Buen momento para cambios de rutina, viajes cortos o decisiones relacionadas con trabajo y proyectos.

Conejo

La sensibilidad sigue alta, aunque hacia la tarde aparecerá más claridad emocional y tranquilidad.

Dragón

La energía favorece encuentros importantes, acuerdos y nuevas conexiones personales o laborales.

Serpiente

Necesidad de silencio y menos ruido externo. Escuchá más las señales del cuerpo.

Caballo

Día intenso en lo emocional. Evitá actuar desde el enojo o la ansiedad.

Cabra

Se activa una energía positiva para el hogar y los vínculos familiares.

Mono

Las ideas fluyen mejor. Buen momento para proyectos creativos y conversaciones importantes.

Gallo

Atención al descanso y a la salud. Bajá el ritmo mental y evitá sobrecargarte.

Perro

Podría llegar una noticia inesperada vinculada al trabajo o al dinero.

Chancho

La intuición estará muy fuerte. Confiá más en lo que sentís y menos en las opiniones externas.


Temas

Horóscopo Chino

Predicciones

El miércoles llega con una energía más dinámica y favorable para resolver asuntos pendientes. Será una jornada de movimientos rápidos, noticias inesperadas y necesidad de reorganizar prioridades. Algunos signos sentirán alivio después de días intensos, mientras que otros deberán manejar mejor la ansiedad y la impulsividad.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén