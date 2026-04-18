Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el sábado 18 de abril: el signo que ordena el caos y las decisiones que conviene tomar

El sábado 18 de abril trae un giro energético dentro del horóscopo chino. La jornada se rige por la energía Agua yin, una vibración profunda que invita a la introspección, la sensibilidad y la conexión con lo emocional.

Es un día ideal para bajar el ritmo, escuchar la intuición y revisar decisiones antes de avanzar.

El signo del día: Cerdo y una energía para conectar

El Cerdo (Chancho) será el signo protagonista del día. Asociado al disfrute, la empatía y los vínculos, impulsa una jornada perfecta para compartir, sanar relaciones y priorizar el bienestar personal.

El Ki diario 1 refuerza la introspección, el inicio de ciclos internos y la necesidad de fluir sin forzar situaciones.

Afinidades y choque: quiénes fluyen y quiénes deben cuidarse

La energía del sábado favorece a ciertos signos, mientras que otros deberán actuar con mayor cautela:

Afinidades y concordancias: Conejo, Cabra, Tigre, Cerdo y Perro.

Estos signos encontrarán armonía para vincularse, descansar y tomar decisiones emocionales.

Choque del día: Serpiente.

Puede sentir tensiones internas o situaciones confusas, por lo que se recomienda evitar decisiones importantes o discusiones.

El consejo clave para este sábado 18 de abril

La energía Agua yin marca un día ideal para lo emocional y lo espiritual. Es favorable para:

Descansar y reconectar con uno mismo

Compartir tiempo con personas cercanas

Realizar actividades creativas o espirituales

Sin embargo, hay decisiones que conviene postergar. No es un buen día para:

Firmar contratos o tomar decisiones importantes

Discutir o confrontar

Exigirse de más en lo físico o mental

La clave estará en fluir, escuchar lo que sentís y no forzar nada. Bajo la energía del Cerdo, todo lo que se haga desde el disfrute y la calma tendrá mejores resultados.