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Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el viernes 22 de mayo de 2026

Las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipan días de movimientos emocionales, cambios inesperados y señales importantes para varios signos. Qué energías dominarán el día y cuáles serán los animales más favorecidos.

Redacción

Por Redacción

El viernes 22 llega con una energía de cierre, liberación y necesidad de bajar tensiones. Será un día ideal para terminar pendientes y preparar el cuerpo y la mente para un fin de semana más introspectivo.

Predicciones para cada signo

Rata

Día positivo para resolver conflictos o cerrar conversaciones pendientes.

Buey

La energía estará más estable y organizada. Buen momento para planificar.

Tigre

Necesidad de movimiento y cambios. Evitá decisiones impulsivas.

Conejo

La intuición será clave para evitar conflictos innecesarios.

Dragón

Momento ideal para encuentros sociales y nuevas conexiones.

Serpiente

Atención al descanso y al estrés acumulado. El cuerpo pide pausa.

Caballo

Podrían aparecer gastos inesperados o cambios de planes de último momento.

Cabra

Día de mucha sensibilidad emocional. Buscá ambientes tranquilos.

Mono

Las relaciones personales toman protagonismo y podrían surgir conversaciones importantes.

Gallo

No cargues con problemas ajenos. Priorizá bienestar y descanso.

Perro

El día termina mejor de lo que empieza. Paciencia con los tiempos.

Chancho

Buena energía para vínculos amorosos y reconciliaciones.


Temas

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

El viernes 22 llega con una energía de cierre, liberación y necesidad de bajar tensiones. Será un día ideal para terminar pendientes y preparar el cuerpo y la mente para un fin de semana más introspectivo.

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