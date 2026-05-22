Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el viernes 22 de mayo de 2026
El viernes 22 llega con una energía de cierre, liberación y necesidad de bajar tensiones. Será un día ideal para terminar pendientes y preparar el cuerpo y la mente para un fin de semana más introspectivo.
Predicciones para cada signo
Rata
Día positivo para resolver conflictos o cerrar conversaciones pendientes.
Buey
La energía estará más estable y organizada. Buen momento para planificar.
Tigre
Necesidad de movimiento y cambios. Evitá decisiones impulsivas.
Conejo
La intuición será clave para evitar conflictos innecesarios.
Dragón
Momento ideal para encuentros sociales y nuevas conexiones.
Serpiente
Atención al descanso y al estrés acumulado. El cuerpo pide pausa.
Caballo
Podrían aparecer gastos inesperados o cambios de planes de último momento.
Cabra
Día de mucha sensibilidad emocional. Buscá ambientes tranquilos.
Mono
Las relaciones personales toman protagonismo y podrían surgir conversaciones importantes.
Gallo
No cargues con problemas ajenos. Priorizá bienestar y descanso.
Perro
El día termina mejor de lo que empieza. Paciencia con los tiempos.
Chancho
Buena energía para vínculos amorosos y reconciliaciones.
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