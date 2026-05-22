Intensa audiencia pública por los parámetros urbanísticos que definirán el futuro del cerro Catedral de Bariloche

Cientos de personas participaron este jueves de la audiencia pública convocada por la Municipalidad de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El Gobierno municipal dio este jueves el primer paso para avanzar con el tratamiento del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental, que proyecta establecer parámetros urbanísticos en un unas 77 hectáreas del cerro Catedral, con la audiencia pública -no vinculante- que convocó a cientos de personas.

Se habían anotado 114 oradores, pero expusieron más de ochenta que expresaron opiniones a favor y en contra de la iniciativa en la audiencia que comenzó a las 16 y finalizó a las 23.26, con la intervención de la secretaria de Planeamiento municipal, Sofía Maggi, que agradeció la participación y comentó que recibirán todas las disertaciones por escrito.

“El municipio de Bariloche no se encuentra hoy promoviendo un emprendimiento privado ni impulsando un proyecto en particular”, aclaró el presidente del Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral, y funcionario del Ejecutivo, Martín Domínguez, quien abrió la audiencia en representación del Gobierno, porque el intendente Walter Cortés no estuvo.

La audiencia pública se desarrolló sin grandes contratiempos y cada orador pudo exponer su punto de vista. (Foto Alfredo Leiva)

“El rol del Estado municipal en este proceso es ordenar, regular, establecer límites, fijar criterios y garantizar que cualquier intervención futura en el cerro Catedral se encuentra sometida a reglas claras y controles públicos”, sostuvo, en la apertura de la audiencia, que se desarrolló en el gimnasio municipal 3 de esta ciudad, con un celoso operativo de seguridad. De hecho, para acceder al gimnasio había que sortear varios controles.

También, el municipio organizó un buffet donde volaron en pocas horas las medialunas, tortas fritas, sándwiches, con gaseosas de primera marca, café y agua mineral.

Maggi expuso en el primer bloque de la audiencia los aspectos técnicos del Plan Director que propone establecer los indicadores urbanísticos y de uso del suelo en esas 77 hectáreas de las 1.920 que tiene de superficie el cerro Catedral.

Afirmó que la llave central del proyecto son los servicios, de energía, agua y saneamiento. Y que se busca una concentración estratégica evitando la dispersión en la montaña y la preservación del ambiente.

Helga Salvatelli, en representación de Capsa, destacó los 50 millones de dólares invertidos por la concesionaria en los últimos años. (foto Alfredo Leiva)

Capsa aseguró que duplicó la inversión



Helga Salvatelli, en representación de Capsa, informó que la empresa ha invertido 50 millones de dólares en los últimos años. Destacó que esa inversión “duplicó los 22 millones de dólares” establecidos en el contrato que extendió la concesión hasta el 2056.

Y mencionó la instalación de cinco medios de elevación nuevos, reservorio propia para el sistema de fabricación de nieve artificial y la creación “de miles de puestos de trabajo”. Observó que falta que el municipio cumpla con su parte del contrato y que consiste en otorgar parámetros urbanísticos.

Hubo un operativo policial con decenas de efectivos y varios controles para acceder al gimnasio municipal 3 de Bariloche, donde se hizo la audiencia pública. (foto Alfredo Leiva)

Dijo que el objetivo de Capsa es crear “una aldea de montaña en la base” y modernizar esa zona que “ha quedado obsoleta, desordenada y con graves problemas de infraestructura”.

Salvatelli dijo que Bariloche “no puede permitirse perder su liderazgo”. “Nuestra visión no es construir una ciudad masiva y paralela, sino una verdadera aldea de montaña con sinergia con Bariloche”, sostuvo.

La competencia es fuerte

El secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, dijo que “es imperioso que se haga algo, que levantemos la mira porque la competencia es fuerte”. “Estamos convencidos de que con las normas y con los parámetros se tienen que hacer las cosas”, afirmó.

Recordó el caso del Hotel Llao Llao, que proyectó y construyó en la década del 30, en el siglo pasado Parques Nacionales. Dijo que se talaron 5 mil árboles para emplazar ese establecimiento. “Gracias a Dios el Hotel Llao Llao se hizo y hoy forma parte de Bariloche”, manifestó.

El geólogo Carlos Beros explicó el estudio detallado que le encargaron desde la concesionaria. Habló de peligro de riesgo y cambio climático e isla de calor en esa zona de la montaña. Y deslizó la idea de “riesgo aceptable”.

Después, expusieron funcionarios del DPA, de la CEB y de la Provincia. La secretaria de Turismo de la provincia, María Sol Canalda, defendió la idea de construir hoteles resort de cinco estrellas a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, con la propuesta de “salir esquiando desde la puerta de tu alojamiento”.

Durante la primera etapa de la audiencia hubo una numerosa asistencia. (foto Alfredo Leiva)

Mano de obra local

Martín Rodríguez, en representación de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (Addides), dijo que confían en que el desarrollo proyectado para el cerro Catedral se hará con el cumplimiento de las reglas.

“No le pedimos al señor intendente que otorgue un cheque en blanco a ninguna empresa”, expresó el dirigente del sindicato de Comercio de Bariloche, Alberto Arabarco, mano derecha del jefe comunal en el gremio mercantil. Arabarco se pronunció a favor de las inversiones en Catedral, pero con los controles necesarios.

Reclamó que la mano de obra sea local para la ejecución de las obras que proyecta la empresa. “No queremos empresarios que vengan y se la lleven toda y no dejen nada para Bariloche”, indicó. “Es fundamental que se sigan generando fuentes de trabajo”, enfatizó.

Dirigentes de juntas vecinales avalaron el plan director con el argumento de que promoverá la creación de empleo y las inversiones en el cerro Catedral. Otros vecinalistas expresaron su rechazo. Hubo varios oradores que cuestionaron el proceso que calificaron de irregular.

Hubo algunas exposiciones que causaron reacciones entre el público. (foto Alfredo Leiva)

"Un saqueo"



“Un saqueo y un negociado. Eso es lo que estamos evaluando en esta audiencia pública”, expresó el concejal opositor Leandro Costa Brutten. Y deslizó que está en juego la venta de tierras por parte de la concesionaria, que la Carta Orgánica Municipal prohíbe. Su intervención generó aplausos y rechazos. De hecho, la audiencia transcurrió con calma, excepto por un fuerte contrapunto que mantuvo el empresario hotelero Hugo de Barba y Costa Brutten.

“Hoy veo muchas alarmas, muchas objeciones”, señaló De Barba, en referencia a las 13 mil camas que se proyectan en el cerro Catedral. Y mencionó que se están aprobando proyectos “con más de 6 mil camas” en la ciudad. Sostuvo que Capsa cumplió el compromiso contractual de las inversiones “con creces”.

Y enfatizó que la propuesta de Capsa «es una oportunidad» para captar al turista de alto poder adquisitivo con la idea de los alojamientos en la montaña, a un paso de las pistas de esquí. Y exhortó a no seguir perdiendo el tiempo discutiendo cosas. Aseveró que Catedral necesita nuevos medios de elevación y más cañones de nieve. Su alocución cosechó aplausos de un sector del público.

La geóloga y vecina de Villa Catedral Silvia Huber alertó por el alto riesgo geológico. (foto Alfredo Leiva)

"Riesgo geológico alto"

La géologa y vecina de Villa Catedral Silvia Huber afirmó que el plan director que se propone «es planificar un desastre». Advirtió que construir en pendientes en Catedral representa «un riesgo geológico alto», según un informe del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino). «Desestimar el riesgo geológico desde un escritorio es de una irresponsabilidad alarmante», planteó. Indicó que construir «una ciudad satélite» en la montaña «rompe la estabilidad de perfiles de suelo».

Varios empleados de Capsa expusieron en la audiencia y valoraron el trabajo que tienen en la empresa. También, apoyaron las inversiones que se proyectan. Pasadas las 20, el gimnasio municipal lucía con mucho menos público. Un grupo numeroso de personas se marchó después de que Arabarco expuso.

La defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, señaló que el proceso administrativo para llegar a la audiencia pública no cumplió con la normativa vigente. Expuso las fallas que tuvo el Ejecutivo municipal en la convocatoria. No fue la única. Hubo numerosos oradores que señalaron lo mismo y aclararon que participar de la audiencia no significaba convalidarla.

Más allá de todo lo que se expuso en la audiencia pública, no es vinculante. Serán los concejales los que definirán si aprueban o rechazan el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral, con los parámetros urbanísticos y uso de suelo que se determinen,