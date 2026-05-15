Horóscopo chino: qué dice Ludovica Squirru para este viernes 15 de mayo y cuáles son los signos en armonía

La reconocida astróloga Ludovica Squirru compartió las energías del día para este viernes 15 de mayo de 2026 dentro del horóscopo chino y dejó importantes recomendaciones para aprovechar mejor la jornada.

Según indicó en su agenda astrológica, la energía dominante será la de la Tierra yin, mientras que el signo protagonista del día será el Búfalo, una combinación asociada con la estabilidad, el trabajo paciente, las decisiones concretas y la construcción a largo plazo.

Además, el día tendrá un Ki diario 2, una vibración vinculada con la sensibilidad, la cooperación y la necesidad de encontrar equilibrio emocional.

Qué significa la energía Tierra yin este viernes

Dentro de la astrología oriental, la Tierra yin representa una energía más introspectiva, receptiva y organizada. Es un momento ideal para:

Poner en orden temas pendientes.

Firmar acuerdos o contratos.

Empezar proyectos importantes.

Limpiar y renovar espacios.

Sembrar nuevas ideas.

Conectar con decisiones prácticas.

Según la mirada del horóscopo chino, esta vibración favorece especialmente todo aquello que requiera paciencia, planificación y estabilidad emocional.

El Búfalo será el signo protagonista del día

El signo regente de este viernes será el Búfalo, uno de los animales más vinculados al esfuerzo, la constancia y la disciplina dentro del horóscopo chino.

Por eso, la energía del día estará marcada por la necesidad de actuar con firmeza, evitar decisiones impulsivas y priorizar todo aquello que aporte seguridad y crecimiento real.

También será una jornada favorable para ordenar la economía, avanzar con trámites o resolver conversaciones importantes.

Los signos que estarán en armonía este viernes 15 de mayo

De acuerdo a la agenda de Ludovica Squirru, habrá varios signos que tendrán afinidad energética positiva durante este día. Los más favorecidos serán:

Rata

Búfalo

Tigre

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Estas compatibilidades energéticas pueden traducirse en mejores vínculos, mayor claridad mental y oportunidades para avanzar en temas personales o laborales.

El signo que podría sentir más tensión

La astrología china también advierte sobre un “choque energético” con el signo de la Cabra, que podría atravesar el día con más sensibilidad, cansancio o tensiones emocionales.

Para este signo, se recomienda evitar discusiones innecesarias, actuar con calma y no tomar decisiones apresuradas.

Qué actividades recomienda Ludovica Squirru para hoy

Según la especialista, este viernes será especialmente positivo para:

Inaugurar proyectos

Todo lo relacionado con nuevos comienzos tendrá una energía favorable.

Hacer negocios o firmar contratos

La estabilidad de la Tierra yin favorece acuerdos y decisiones económicas.

Orar, decretar y manifestar

La jornada también tendrá una fuerte conexión espiritual y energética.

Cimentar y sembrar

Ideal para iniciar proyectos a largo plazo, tanto personales como laborales.

Viajar y limpiar la casa

Mover energía y renovar espacios será clave para aprovechar mejor la vibración del día.

Qué recomienda evitar este viernes

Dentro de las advertencias energéticas del día, Ludovica Squirru sugirió evitar:

Casarse

Cavar

Mudarse

Según la astrología china, estas actividades podrían desarrollarse con más obstáculos o tensiones durante esta combinación energética específica.

Cómo aprovechar mejor la energía de este viernes

Los especialistas en astrología oriental recomiendan usar esta jornada para bajar el ritmo mental, enfocarse en objetivos concretos y evitar actuar desde la ansiedad.

La combinación de Tierra yin + Búfalo invita a construir con paciencia, ordenar emociones y apostar por decisiones que generen estabilidad a futuro.