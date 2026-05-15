El emotivo mensaje de Pampita en el cumpleaños número 20 de Blanca Vicuña: “Les presto mis zapatos”

Este 15 de mayo, Blanca Vicuña hubiera cumplido 20 años. La hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012, a los 6 años, luego de permanecer internada durante nueve días a causa de una neumonía hemorrágica.

En una fecha profundamente movilizante para la familia, la modelo compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para recordar a su hija y expresar el dolor, el amor y las enseñanzas que marcaron estos años desde su partida.

A través de una publicación en Instagram, Pampita abrió su corazón con palabras cargadas de sensibilidad y emoción, donde repasó sentimientos, recuerdos y reflexiones personales en homenaje a Blanca, justo cuando se cumplen dos décadas de su nacimiento.

El mensaje completo de Pampita por Blanca Vicuña

Durante las primeras horas de este jueves 15 de mayo, Pampita utilizó su cuenta de Instagram para compartir una profunda reflexión dedicada a Blanca Vicuña, en una jornada atravesada por la emoción y la memoria.

Con una mezcla de nostalgia, amor y fortaleza, la conductora volvió a recordar a su hija mayor y dejó un mensaje que rápidamente conmovió a miles de seguidores en redes sociales.

A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada

A los que que no se les iluminó la vida con un hijo

A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo

Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día

A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento

A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona

Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas

A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña

A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa

Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hacen explotar el corazón

A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte

A los que no sintieron una hermana dedicada y cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado

Les presto mis zapatos.

A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente

A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza

A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño

Les presto mis zapatos.

A todos los que no agradecen lo bueno y malo que se les cruza en el camino

A los que no se sorprendieron con estampitas guardadas como tesoros, dibujos mágicos y con unas manitos entrelazadas rezando en silencio

A los que no saben de Dios y su infinito corazón

Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado

A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo

A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran

Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede

A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años

A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte

Les presto mis zapatos.