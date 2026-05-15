La inflación dio una señal de alivio en abril y el foco ya está en mayo 2026: qué factores explican la primera baja en casi un año

La inflación dio una señal de alivio en abril y el foco ya está en mayo: qué factores explican la primera baja en casi un año

En abril 2026, la inflación alcanzó el 2,6% y la cifra representó una desaceleración de 0,8% frente al 3,4% de marzo. Los analistas consideran que el dato en baja corresponde en parte al desempeño de alimentos y bebidas no alcohólicas, sobre todo por la evolución de los precios de la carne, y a una menor incidencia de factores estacionales que tuvieron mayor peso en marzo.

Los factores que explican la desaceleración de la inflación en abril

El informe del Indec reflejó que el aumento mensual del índice general estuvo acompañado por enormes diferencias entre los sectores. Por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,5%, muy por debajo del promedio general y fue el menor incremento.

Los especialistas relacionaron el movimiento a la dinámica de los precios de la carne y las frutas. El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, en diálogo con Infobae consideró que esta fue la principal causa de la desaceleración: «Pasó de un promedio del 4% en el primer trimestre a 1,5%. Y dentro de esa división, la carne fue el motor, mostrando una marcada desaceleración. También ayudaron los precios de las frutas».

El Instituto remarcó con el informe que el precio del asado tuvo una deflación del 1,5%: el kilo de $17.784,79 en marzo pasó a $17.512,90 en abril. Otro corte que mostró variación intermensual negativa fue la nalga, con una baja del 0,7%. La carne picada, por su parte, aumentó 1,1% y pasó de $10.324,46 a $10.439,61; mientras que el cuadril y la paleta subieron un 0,1% y 0,2% respectivamente.

En esta línea, el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez, sostuvo que después de varios meses a la baja, el ancla cambiaria se sintió en el núcleo y eso ayudó a traccionar hacia abajo el nivel general a 2,6%. Al respecto, señaló: «Las carnes que había tenido meses de fuertes aumentos, tuviste regiones que registraron bajas nominales. Lo otro a destacar es estacionales, que también se ausentó en este mes, contra marzo, educación por esa razón fue menor y eso explica parte de la desaceleración en el margen».

En el reporte de precios del organismo, Transporte lideró las subas intermensuales con un alza del 4,4%, seguido de Educación que subió 4,2% y Comunicación con 4,1%. En tanto los demás rubros se ubicaron de la siguiente manera:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,5%

Las prendas de vestir y calzado subieron 3,2%

Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó 2,9%

La división de restaurantes y hoteles igualó el nivel general con 2,6%

Salud avanzó 2,5%

Bienes y servicios varios 2,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,9%

Recreación y cultura 1,0%

Por otra parte, el analista de EconViews, Alejandro Giacoia, explicó que en abril se diluyeron algunos factores que habían afectado el dato de marzo, como la educación: «También se redujo sensiblemente el impacto de la educación (que siempre aumenta mucho en marzo) y del transporte público. El efecto que todavía se mantuvo fuerte fue el de los combustibles, aunque era algo esperado dado que había quedado arrastre de las subas de marzo. Prendas de vestir subió algo más que en marzo. Eso también era esperable viendo la historia de esa categoría por el cambio de temporada».

Tras el dato de inflación de abril 2026, las proyecciones para mayo

Luego de conocer el dato de abril, el foco cambió a lo que podría suceder en mayo. Tanto el Gobierno como los analistas consideran que se mantendrá la tendencia a la baja, pero estos últimos resaltaron que parece poco probable que perfore el piso del 2%.

La economista María Castiglioni adelantó a Infobae que «los datos del relevamiento de precios de C&T para lo que va de mayo muestran una moderación. El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante. La moderación de alimentos y bebidas es otro factor».

Otro aspecto que podría jugar a favor de una desaceleración son las rebajas del Hot Sale y también el ajsute actoado de los combustibles. «Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%», señaló Castiglioni.

Por su parte el economista Fernando Marull se mostró más optimista y estimó una baja para este mes del 2% o el 2,1%.

Desde Adcap consideran que la próxima etapa de desinflación será “más compleja”, sobre todo porque los ajustes de precios relativos y la inercia indexatoria continúa limitando la velocidad de desaceleración.

Por otra parte, los economistas remarcaron la decisión de YPF de aumentar solo 1% el precio de los combustibles y congelar por 45 días, y aseguran que esto habría eliminado uno de los peligros de repunte para este mes.

Con información de Infobae