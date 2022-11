Horóscopo de hoy 21 de noviembre 2022, signo por signo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4)

HOY: Estás dispuesto a evolucionar, a renovarte. La capacitación será parte del cambio positivo, hazte un tiempo para el estudio.

AMOR: La pareja no atraviesa por su mejor momento, pero tampoco está en peligro la relación. Intenten limar asperezas.

RIQUEZA: Tendrás la posibilidad de pelear por lo que te corresponde, pero preferirás quedarte callado. Después no te lamentes.

BIENESTAR: No basta con decir que vas a cambiar y ser mejor persona, el cambio se muestra con hechos concretos. Amígate con quienes estás peleado.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

HOY: Tienes mucho trabajo, pero tu familia y tus amigos te reclaman. Distribuye mejor tu tiempo y todos quedarán contentos.

AMOR: Deja que los demás opinen lo que quieran, si tú estás conforme con una relación casual y sin compromisos, adelante.

RIQUEZA: Deberás adaptarte a las costumbres o ideas de los demás. Si deseas el éxito, es necesario que entregues algo a cambio.

BIENESTAR: Si construyes tu vida en base a recuerdos, nunca lograrás avanzar. Deja que los proyectos a largo plazo dominen tu existencia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

HOY: Quizás debas ocuparte más de la decoración de tu casa. Sería bueno que vayas evaluando qué color le va mejor a tus paredes.

AMOR: Si expresas claramente tus sentimientos, es muy difícil que tu pareja logre comprender su significado. Abre tu corazón.

RIQUEZA: El esfuerzo y la perseverancia que le pones a tu trabajo serán elogiados por tus compañeros y también por tus superiores.

BIENESTAR: Las pastillas o dietas estrictas no te ayudarán a bajar de peso. Educa tu estómago y asesórate con un especialista serio en la materia.

CANCER (del 22/06 al 23/07)

HOY: No podrás vivir dependiendo de la imagen que proyectas en la sociedad. Acepta tu realidad por dura que esta sea.

AMOR: Los desengaños amorosos suelen golpear muy fuerte. No permitas que este dolor te haga caer en las garras de la depresión.

RIQUEZA: Estarás atravesando una etapa complicada a nivel económico. No cejes en tu plan estricto plan de ahorro.

BIENESTAR: Las elecciones que tomamos en la vida dictan el sendero que seguiremos en ella. Siempre piensa en las consecuencias de tus actos.

LEO (del 24/07 al 23/08)

HOY: Comenzarás a alejarte de las nubes de tormentas que opacaban tu horizonte en jornadas anteriores. Aun deberás cuidarte un poco más.

AMOR: Tomate el tiempo que necesitas para olvidar ese gran amor que acaba de concluir. No te apresures a iniciar una nueva relación.

RIQUEZA: No cejes en tu plan de ahorros bajo ninguna circunstancia, aun no has salido de tu temporada negativa a nivel económico.

BIENESTAR: No dejes que las preguntas que te acosen en la vida eviten que seas capaz de disfrutarla en su máximo esplendor. Acepta tu realidad.

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

HOY: Sentirás que es el momento de enfrentar miedos que te ha acompañado desde hace largo tiempo. No dudes en hacerlo.

AMOR: Durante el día de hoy mantén tu autoestima en alto. Una actitud negativa podría malograr potenciales conquistas.

RIQUEZA: Acepta esta temporada baja que estás viviendo a nivel económico y aprende de las causas que le dieron lugar.

BIENESTAR: Que las imposiciones de la sociedad no te hagan seguir un sendero diferente al que añoras. Mientras no lastimes al prójimo sigue tu propio camino.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

HOY: Te sentirás profundamente negativo en la jornada de hoy. Todo parecerá ir de mal en peor para ti. Levanta el ánimo.

AMOR: Encontrarás la forma de exponer a tu pareja ese problema familiar que tanto te inquieta. Recibirás el apoyo que necesitabas.

RIQUEZA: Te verás forzado a interactuar con nuevas herramientas laborales en la jornada. Mantén tu mente abierta al cambio.

BIENESTAR: Ten en mente que cada accionar en el que incurras necesariamente afectará de alguna manera al entorno en el que te mueves. Control ante todo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

HOY: Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate.

AMOR: Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación.

RIQUEZA: Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto te dejará atónito, sin saber qué hacer.

BIENESTAR: Un poco de vida sana es lo que te falta. Verduras, frutas y actividad física será la clave que te ayudará a salir de tu sedentarismo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

HOY: Te sientes desbordado y ese exceso de actividades te impide discriminar lo importante de lo secundario. Delega tareas.

AMOR: Trata de que tu pareja no descubra la sorpresa que le estás preparando. Cuando se entere, quedará boquiabierto.

RIQUEZA: Los resultados que obtengas serán producto de tu esfuerzo, nada llegará por vía de la suerte. Disfruta lo que generas.

BIENESTAR: Es posible que algunos impedimentos obstaculicen el avance de tus proyectos. No desesperes, actúa como el ganador que eres.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

HOY: Todos te reclaman. Deberás encontrar un equilibrio entre tu vida profesional, tus asuntos familiares y tu relación de pareja.

AMOR: El amor está en alza. Los solteros abandonarán la soltería y los que están en pareja hasta el casamiento no pararán.

RIQUEZA: La clave de tu recuperación financiera está en organizarte. Implementa otra metodología y podrás superar tus problemas.

BIENESTAR: Tus seres queridos están muy preocupados por el ritmo de vida que llevas. Realízate un chequeo médico así todos se quedan tranquilos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

HOY: Te sentirás apático con tus compañeros de trabajo, esa es la causa por la que nada se te acercará en el día de hoy.

AMOR: Las discusiones son cada vez más intensas y ya se hacen insostenibles. Lo mejor es que se replanteen esta relación.

RIQUEZA: Algunas oportunidades que se presentan no son del todo transparentes. Estás avisado, todo depende de lo que hagas.

BIENESTAR: Si un problema tiene solución, búscala y resuélvelo inmediatamente. No dejes pasar el tiempo porque los problemas se acumularán.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

HOY: No lograrás hacerte entender en tus puntos de vista en la jornada de hoy, lo que te tendrá continuamente estresado y frustrado.

AMOR: Busca reconciliarte con tu pareja dándole como obsequio aquella antigüedad que tanto le gusta. No temas consentirla.

RIQUEZA: Evita todo tipo de situaciones tensas en la jornada, sobre todo con superiores laborales. Recurre al dialogo para todo.

BIENESTAR: No porque todos elijan seguir un camino esta debe ser necesariamente tu primera opción. Siempre evalúa que curso de acción es mejor para ti.