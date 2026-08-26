Horóscopo de hoy 26 de agosto: signo por signo, las predicciones para este miércoles

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: A pesar de que lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación. Amor: Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con ella. Riqueza: Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate. Bienestar: Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan. No dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, ellos serán los únicos que podrán ayudarte en tus problemas. Amor: Si no puedes contener tus celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión. Riqueza: Es posible que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata de que tu dinero no se vea comprometido por esta falsa promesa. Bienestar: La música calma a las fieras. Has tenido una jornada muy agitada, lo mejor es un buen baño relajante y un poco de música suave.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La imparcialidad brilla por su ausencia. Tienes tendencia a posicionarte claramente y a tomar partido, solamente que algunas veces no es tan bueno. Amor: Toda tu voluntad puesta en este amor no dará frutos porque falta retribución en el sentimiento. No pierdas el tiempo. Riqueza: En el trabajo debes adaptarte a las nuevas circunstancias y compañeros, porque tarde o temprano te rendirán sus frutos. Bienestar: Cuida en especial tus manos y tus uñas de tanto trabajo forzoso. El cuidado del tacto es tan importante como cualquiera de los otros.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Podrás dedicarle un poco de atención a tus seres amados en la jornada de hoy. No desperdicies el día en banalidades sin sentido. Amor: Día propicio para diálogos familiares. Encontrarás la manera y el espacio para hacer por fin formal la relación con tu pareja. Riqueza: Deberás trabajar en conjunto con un par laboral que no es de tu agrado hoy. Establece las reglas de antemano. Bienestar: No dudes en pedir la ayuda o consejo de esas personas especiales para ti en el momento que estés atravesando todo tipo de vicisitudes.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Respetas las creencias de los demás, pero hoy no harás caso a los consejos que te den, preferirás actuar por tu cuenta. Amor: Te sientes confundido en esta relación. Lo mejor es ordenar los sentimientos antes de hablar con tu pareja. Sé sincero. Riqueza: La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás. Bienestar: No le des más importancia al trabajo de la que se merece o acabarás estresado. Un viaje, aunque sea por unos días, te vendría bien.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree. Amor: Tu pareja te fue infiel y ahora vuelve arrepentida a buscar tu perdón. Analiza bien qué harás, después no hay vuelta atrás. Riqueza: Desconfía de propuestas económicas que pueden resultar engañosas. Estudia bien cada detalle antes de firmar algo. Bienestar: No permitas que cualquiera venga a decirte lo que tienes que hacer. Ya eres bastante grande como para no hacerte cargo de tu vida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Abrirás un nuevo capítulo en tu vida durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo grandes satisfacciones a nivel personal. Amor: No cierres todos los canales de comunicación con tu pareja solo porque experimentaste algunos inconvenientes con ella. Riqueza: La jornada laboral pasará más rápido de lo que pensabas, dejándote libre para descansar el resto del fin de semana. Bienestar: No dejes que la tensión en la pareja escale a niveles nocivos para la integridad de la relación. Aprende a notar cuando es necesario detenerse.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Encontrarás a la tensión en cada lugar al que vayas en el día de hoy. La mejor solución será permanecer en silencio. Amor: Grandes experiencias los aguardan en la jornada de hoy. Darán un paso decisivo para el futuro de la relación durante el día. Riqueza: Grandes ideas te tomarán por asalto en la jornada de hoy, llenándote de esperanzas de crecimiento a futuro. Bienestar: Deberás aprender a marcar los límites entre tu vida profesional y tu relación. No te permitas transmitir las tensiones a tu pareja.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado. Amor: No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti. Riqueza: Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital. Bienestar: No dejes que el egoísmo y la soberbia atenten contra la integridad de la pareja. No hay lugar para ellos en una relación saludable.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Deberás posponer ciertas reuniones con amigos debido a circunstancias más allá de tu control. Explícaselos en detalle. Amor: Jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina. Riqueza: Jornada laboral típica, sin mayores complicaciones, todo marchará como de costumbre. Se resuelven ciertos problemas. Bienestar: Tu éxito o fracaso en tus emprendimientos dependerá únicamente de cuan sabiamente hayas elegido tus metas. No dejes que la frustración te venza.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Ciertas precauciones que tomarás en días anteriores te evitarán una serie de inconvenientes durante la jornada de hoy. Amor: Procura mantenerte alejado de las discusiones en la pareja, al menos durante la jornada de hoy. Precaución. Riqueza: No dejes que tu irresponsabilidad e inmadurez afecten nuevamente tu status profesional, aprende de tus errores pasados. Bienestar: No permitas que la presión termine por nublar tu sano juicio a la hora de enfrentarte con dificultades cotidianas. Serenidad.