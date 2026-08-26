Necrológicas de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

ALARCON, ISIDORA GENOVEVA Falleció en Neuqueén el 21 de agosto del 2026 a la edad de 83 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 13 hs. en el Cementerio Central de Neuquén.

DELVAS, EDUARDO CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 73 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados el dia 24 de AGOSTO del 2026, a las 9 hs. En el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

BAZAN DE FERNANDEZ, ELISA ESTHER Falleció en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Raúl Oscar Fernández. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12.30, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ABDALA, JORGE Falleció el 24/08/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A. participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Valeria Abdala, acompañando a ella y a sus familiares en este difícil momento.

Fieg, Edgardo Edmundo Falleció en Neuquén a los 75 años de edad. Es recordado por su hermana María Enriqueta «Ketty» Fieg e hijas con mucho cariño. Gracias por tu alegría de siempre, querido Tito.

FERREIRA, FLAVIO ARIEL Falleció en Neuquén el día 24 de Agosto a la edad de 49 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala de Parque Industrial, serán inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

AGÜERO, ANA MARIA Falleció en Neuquén el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 68 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 14.00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

POTIOREK, ANA MARIA Falleció en Neuquén el 24 de Agosto del 2026 a la edad de 91 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 09.00 hs. e el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.