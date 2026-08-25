Alerta por nieve, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este miércoles 26: cuál se eleva a naranja

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por nieve, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro para este miércoles 26 de agosto. Una de ellas se eleva a «naranja» en determinados sectores. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta amarilla y naranja por lluvia en Neuquén y Río Negro este miércoles 26 de agosto

Con respecto a la alerta amarilla, el parte del SMN precisa que: «El área será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

La alerta naranja, mientras tanto, significa que «el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve».

Del lado rionegrino, las zonas que estarán afectadas por la alerta amarilla desde la madrugada hasta que termine la tarde inclusive son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, las zonas bajo alerta amarilla únicamente a la madrugada son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por otra parte, estará con alerta amarilla desde madrugada hasta la tarde inclusive:

Los Lagos.

Después, estarán bajo alerta naranja durante la madrugada, y después en alerta amarilla en la mañana y toda la tarde:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, estarán bajo alerta naranja toda la madrugada y después en alerta amarilla en la mañana en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Sur de Minas.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este miércoles 26 de agosto.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este miércoles 26

Por último, el SMN emitió alerta amarilla por «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«.

Del lado rionegrino, las zonas afectadas únicamente en horas de la tarde son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Las que estarán bajo alerta desde la tarde hasta la noche inclusive son:

Bariloche.

Cordillera y Meseta de Pilcaniyeu.

Cordillera y Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



En Neuquén, las zonas bajo alerta sólo durante la tarde son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Añelo.

Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Picún Leufú.

Por último, la alerta regirá en la tarde y la noche en:

Los Lagos.

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Sur y Zona Baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Mapa de alerta por viento del SMN para este miércoles 26 de agosto.

Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este miércoles

Según el parte del organismo nacional, se aguardan «nevadas persistentes de variada intensidad», con valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, aproximadamente. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o en forma de lluvia en las zonas mas bajas», precisaron.

En Río Negro, la alerta regirá únicamente en horas de la noche y la zonas afectadas son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, también aplicará solamente en el horario nocturno en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mapa de alerta por nieve del SMN para este miércoles 26 de agosto.



