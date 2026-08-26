Valcheta amplía el mapa minero de Río Negro y suma más de 4.500 hectáreas vinculadas al uranio

Los tres expedientes corresponden a las áreas Rolando I-A1, Don Javier II-A y Don José I-D, ubicadas en el departamento Valcheta. Foto gentileza.

El distrito minero de Valcheta volvió a registrar movimientos vinculados con la exploración de minerales de uranio. El Boletín Oficial de Río Negro publicó tres actuaciones de Minera Cielo Azul S.A. relacionadas con pedidos de mensura sobre manifestaciones de descubrimiento de carnotita, que en conjunto abarcan 4.515,97 hectáreas.

Los expedientes corresponden a Rolando I-A1, Don Javier II-A y Don José I-D, todos ubicados en el departamento Valcheta y comprendidos dentro de la grilla minera 4166-I.

La actuación de mayor superficie corresponde a Don Javier II-A, expediente 39.107-M-2014. La compañía solicitó la mensura de 25 pertenencias mineras, de 100 hectáreas cada una, con una superficie total de 2.500 hectáreas. El trámite está asociado a una manifestación de descubrimiento de carnotita diseminada, considerada mineral de primera categoría.

El segundo expediente, Don José I-D, identificado como 41.045-M-2016, contempla la petición de mensura de 20 pertenencias. Si bien cada pertenencia tiene una superficie de referencia de 100 hectáreas, el perímetro informado en el edicto determina una superficie total de 1.915,97 hectáreas.

En tanto, Rolando I-A1, expediente 49.489-M-2024, comprende una pertenencia minera de 100 hectáreas. También se trata de una manifestación de descubrimiento de carnotita de primera categoría.

De esta manera, los tres trámites suman 4.515,97 hectáreas en distintas posiciones mineras de Valcheta.

Qué implica el pedido de mensura

La publicación de estos edictos forma parte del procedimiento establecido por la normativa minera para las manifestaciones de descubrimiento. En los tres casos, la autoridad minera ordenó publicar las peticiones en el Boletín Oficial y estableció plazos para que los solicitantes acrediten el cumplimiento de esa obligación.

También se habilita un período para la presentación de eventuales oposiciones por parte de terceros que consideren tener derechos sobre las áreas involucradas.

Por eso, el movimiento publicado no implica el inicio de una explotación minera ni constituye por sí mismo una autorización para extraer mineral. Se trata de una instancia dentro del proceso de delimitación y consolidación de los derechos mineros asociados a las manifestaciones de descubrimiento.

En los expedientes de Rolando I-A1, Don Javier II-A y Don José I-D, además, fueron consignadas las coordenadas de los perímetros y de las labores legales, junto con la designación del agrimensor encargado de las tareas vinculadas con la mensura.

Más actividad sobre el uranio rionegrino

Las nuevas actuaciones se conocen en un contexto de creciente actividad exploratoria sobre el potencial de uranio de Río Negro. El departamento Valcheta concentra una parte importante de los proyectos vinculados con este mineral y con la exploración de sistemas asociados.

En el área también se desarrollan trabajos sobre el proyecto Amarillo Grande, donde distintas compañías vienen avanzando con tareas de exploración y evaluación de recursos. Dentro de ese distrito se encuentra el depósito Ivana, uno de los principales activos de uranio de la provincia.

En paralelo, Minera Cielo Azul mantiene derechos y actividad exploratoria en distintos sectores de Valcheta. Las actuaciones ahora publicadas agregan nuevas superficies al mapa de posiciones mineras de la compañía y muestran la continuidad de los trámites administrativos sobre manifestaciones de descubrimiento.

El dato adquiere relevancia en un escenario en el que el uranio volvió a ganar espacio dentro de la agenda minera argentina, impulsado por el interés en desarrollar recursos locales para abastecer la demanda energética y fortalecer la cadena vinculada con la generación nuclear.

Por ahora, el alcance concreto de las publicaciones es administrativo: tres pedidos de mensura, sobre manifestaciones de descubrimiento de carnotita, que abarcan 4.515,97 hectáreas en Valcheta. Los próximos pasos del trámite permitirán conocer cómo avanzan estos derechos mineros dentro del proceso establecido por la legislación provincial.